فان باستن: القائلون إن رونالدو أفضل من ميسي لا يفقهون شيئا في كرة القدم

أشاد ماركو فان باستن نجم هولندا السابق بكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لكنه استنكر من يرون الأخير أفضل من ليونيل ميسي أيقونة برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وقال لاعب أياكس وميلان السابق في حواره مع صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية:"كريستيانو لاعب رائع، لكن من يقولون إنه أفضل من ميسي لا يفقهون شيئا في كرة القدم".

وواصل "ميسي فريد من نوعه، مستحيل أن يتكرر. لاعب مثله يظهر كل 50 أو 100 عام. دخل زمرة عباقرة كرة القدم وهو طفل صغير".

وتظل المقارنة مستمرة بين اللاعبين الممتعين اللذين هيمنا على جائزة الأفضل في العالم منذ عام 2008 إلى 2017.

وفاز رونالدو بالكرة الذهبية خمس مرات ليعادل ميسي في 2017 لكن الأخير عاد واقتنص الجائزة في العام الماضي.

ويسعى رونالدو لمعادلة ميسي مرة أخرى ليبرهن على أنه الأحق بلقب الأفضل.

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