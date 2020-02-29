مرتضى: الفوز على الترجي سببه إراحة اللاعبين.. حققت ثلاثة أشياء بعدم اللعب أمام الأهلي

السبت، 29 فبراير 2020 - 00:46

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن الفوز على الترجي بثلاثية، تحقق بسبب إراحة اللاعبين في مباراة الدوري بالأهلي وعدم خوض اللقاء.

الزمالك فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج (زملكاوي) على قناة الزمالك: "ما شاهدناه اليوم أمام الترجي، جاء بسب إراحة اللاعبين".

وأضاف "عدم خوض مباراة الأهلي حدث لتحقيق ثلاثة أشياء".

وشرح "الهدف هو الأول كان حماية لاعبي الأهلي والزمالك قبل مباراتيهما أمام ماميلودي صن داونز، والترجي".

وواصل "الهدف الثاني كان تحقيق فوز مريح على الترجي في مصر، وهذا ما حققناه بثلاثية اليوم. قلت قبل ذلك بأن الأهلي والزمالك لن يتواجهان قبل أن يعقد اللاعبون صلح لتعود الحالة كما كانت قبل لقاء الإمارات".

رئيس الزمالك أكمل "الأمر الثالث من قراري هو أنني أتحدى بأن الزمالك لن يخصم منه أي نقطة. بالقانون طبعا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب ربع النهائي. مباراة سيكون بحاجة لتفادي الخسارة بهدفين فيها، لبلوغ الدور التالي.

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