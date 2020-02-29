مرتضى: الفوز على الترجي سببه إراحة اللاعبين.. حققت ثلاثة أشياء بعدم اللعب أمام الأهلي

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن الفوز على الترجي بثلاثية، تحقق بسبب إراحة اللاعبين في مباراة الدوري بالأهلي وعدم خوض اللقاء.

الزمالك فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

video:1

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج (زملكاوي) على قناة الزمالك: "ما شاهدناه اليوم أمام الترجي، جاء بسب إراحة اللاعبين".

وأضاف "عدم خوض مباراة الأهلي حدث لتحقيق ثلاثة أشياء".

وشرح "الهدف هو الأول كان حماية لاعبي الأهلي والزمالك قبل مباراتيهما أمام ماميلودي صن داونز، والترجي".

وواصل "الهدف الثاني كان تحقيق فوز مريح على الترجي في مصر، وهذا ما حققناه بثلاثية اليوم. قلت قبل ذلك بأن الأهلي والزمالك لن يتواجهان قبل أن يعقد اللاعبون صلح لتعود الحالة كما كانت قبل لقاء الإمارات".

رئيس الزمالك أكمل "الأمر الثالث من قراري هو أنني أتحدى بأن الزمالك لن يخصم منه أي نقطة. بالقانون طبعا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب ربع النهائي. مباراة سيكون بحاجة لتفادي الخسارة بهدفين فيها، لبلوغ الدور التالي.

طالع أيضا

الفارس يُكرر درسه لـ الترجي.. وينتصر بثلاثية

كارتيرون: سنخوض مباراة تاريخية في رادس

مؤتمر جوارديولا: لابورت يغيب 3 أسابيع

قائمة الأهلي – استبعاد كهربا وضم 20 لاعبا أمام صن داونز

عزل سون بسبب فيروس كورونا