عزل سون بسبب فيروس كورونا.. ومورينيو: علينا اتباع بروتوكولات السلامة

سيضطر الكوري الجنوبي سون هيونج مين إلى عزل نفسه لمدة أسبوعين عقب العودة إلى إنجلترا قادما من كوريا الجنوبية بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ووفقت لصحيفة "ّذا صن" الإنجليزية فأن لاعب توتنام حصل على إذن بإجراء عملية جراحية في ذراعه المكسور في كوريا الجنوبية.

وأصيب اللاعب البالغ 27 عاما في مباراة أستون فيلا الإنجليزي والتي انتهت بفوز الديوك اللندنية بنتيجة 3-2 بفضل ثنائية سجلها اللاعب.

وخضع سون لعملية جراحية في سيول وهي على بُعد 150 ميلا من اثنين من المدن المتضررة في كوريا الجنوبية من فيروس كورونا.

وسبق أن أجرى اللاعب عملية جراحية في ذراعه رفقة الجراح الذي ركّب له شرائح معدنية في ذراعه الأيمن عقب إصابته في 2017.

ورد مورينيو في هذا السياق قائلا: "اعتقد أن النصيحة العادية تأتي من السلطات والحكومة. لن أدلي بأي تعليق لست متخصصا، أحصل على المشورة القانونية وما يمنحني النادي من سلطة وبالطبع نحن نتابع كل شيء".

وواصل البرتغالي "لهذا السبب أنا أقول إن سون عندما يعود من سيول سيتعين علينا اتباع البروتوكولات ولن نأتي به على الفور هنا".

وأتم "أين سيكون؟ لا أعرف كيف أكون محددا في ذلك، فأنا أعلم أنه يتعين علينا اتباع بعض بروتوكولات السلامة".

الكوري الجنوبي شارك في 32 مباراة الموسم الجاري سجل 16 هدفا وصنع 9.

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