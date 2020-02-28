الفارس يُكرر درسه لـ الترجي.. الزمالك يطفئ ثورة "الدم والذهب" وينتصر بثلاثية

كرر الزمالك درسه لـ الترجي التونسي لينتصر بثلاثية مقابل هدف، مثلما انتصر بنفس النتيجة في السوبر الإفريقي.

الزمالك انتصر بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي تقدم أولا عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة بثلاثية.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمود علاء في الـ 31 و72 و90.

عقدة الفارس الأبيض للفرق التونسية في مصر استمرت، فلم يقدر أي فريق تونسي من الفوز على الزمالك في مصر.

15 مواجهات بين الزمالك وفرق تونس في مصر، وانتصر الفارس الأبيض 11 مرة ولم يخسر أبدا.

انتهت..السوبر إفريقي ✅ دوري أبطال إفريقيا ✅ سهم الزمالك يخترق دفاعات الترجي للمباراة الثانية على التوالي بأقدام مغربية 🏹🇲🇦 pic.twitter.com/BXUBfFt3xQ — FilGoal (@FilGoal) February 28, 2020

ويلعب الزمالك لقاء الإياب في رادس يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

















































































البداية

باتريس كارتيرون اعتمد على مصطفى محمد كمهاجم صريح وخلفه الثلاثي أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم.

التغيير الوحيد في الزمالك عن تشكيل السوبر، جاء بسبب غياب يوسف إبراهيم "أوباما" للإصابة.

أوناجم شارك بدلا من أوباما، مع استمرار التشكيل كما هو.

📋 أوناجم وبنشرقي يجاوران مصطفى محمد في هجوم الزمالك أمام الترجي ⚪🏹#في_افريقيا pic.twitter.com/1FS3Y8GznW — FilGoal (@FilGoal) February 28, 2020

على الجانب الآخر أجرى معين شعباني مدرب الترجي عدة تغييرات على تشكيل فريقه.

محمد علي بن حمودة شارك بدلا من بلال بن ساحة. وشارك الثنائي شمس الدين الذوادي وإيهاب المباركي في قلب الدفاع.

وشارك فوسيني كوليبالي في وسط الملعب بجانب عبد الرؤوف بن غيث.

📋 الهوني ووتارا في مقدمة هجوم الترجي أمام الزمالك 🟡🔴#في_افريقيا pic.twitter.com/g019dS0oQC — FilGoal (@FilGoal) February 28, 2020

تهديد مبكر.. جدا جدا

لم تمر أكثر من 10 ثواني فقط، قبل أن يتألق محمد أبو جبل وينقذ مرمى الزمالك من هدف أول.

مباغتة وانطلاقة من حمدو الهوني، قبل أن يسدد الجناح الليبي ويتألق أبو جبل.

فرصة أولى محققة بعد 10 ثواني فقط.

أبو جبل تألق وأنقذ مرماه من هدف محقق بعد أول تهديد من حمدو الهوني في الثانية الـ10🧤#في_إفريقيا pic.twitter.com/At39eHYTga — FilGoal (@FilGoal) February 28, 2020

بعدها مباشرة وصل الترجي ضغطه على مرمى الزمالك، مستغلا انطلاقات حمدو الهوني وعبد الرؤوف بن غيث.

الزمالك لم يستفيق، ليهدي لاعبيه الكرة بتمريرة بالخطأ إلى الهوني، قبل أن يمر ويسدد ولكن بجوار قائم أبو جبل بقليل.

ارتباك الزمالك تواصل في أول 10 دقائق وسط 3 فرص محققة للضيف التونسي.

ومع وصول الدقيقة 17 تعرض إلياس شتي لإصابة عضلية لم يقدر بسببها على استكمال المباراة.

خرج الظهير الأيسر إلياس شتي، وشارك خليل شمام في الدقيقة 20. تغيير أول اضطراري لـ الترجي.

ضربة أولى

ضغط الترجي المتواصل على مرمى الزمالك، لم يُفيق الفارس الأبيض، لتهتز شباكه بهدف تونسي أول.

إبراهيما واتارا استغل المساحة الكبيرة بين قلبي دفاع الزمالك ووسط الملعب، ليستلم الكرة بأريحية قبل أن يمرر لـ الهوني أمام منطقة الجزاء.

الهوني استلم وأنتظر انطلاقة الجزائري عبد الرؤوف بن غيث قبل أن يمرر له ويسدد الأخير في الشباك.

#تكتيك_في_الجول "المساحة التي سببت مشكلة للزمالك في الشوط الأول" - عدم عودة فرجاني للمساندة الدفاعية نتج عنها هذه المساحة والتي سببت الكثير من المشاكل للزمالك وكلفته هدف - دفاع الزمالك يترك مساحة كبيرة معظم الوقت للهوني ووتارا لـ إستلام الكرة دون أى ضغط مثل كرة الهدف ⚽👇 pic.twitter.com/n38VhDHAjk — FilGoal (@FilGoal) February 28, 2020

هدف عبد الرؤوف بن غيث هو الثاني له في مرمى الزمالك، بعدما هز شباك الفارس الأبيض في السوبر الإفريقي من علامة الجزاء.

تقدمه للفريق التونسي وصفه أحمد حسام "ميدو" بـ التقدم المستحق.

واضح جدا ان لاعبي الترجي واخدين تعليمات انهم يعملوا فاولات كتير لكسر رتم المباراة..تقدم مستحق للترجي!! — Mido (@midoahm) February 28, 2020

أوناجم بوووووم

هدف الترجي أيقظ الزمالك ليدخل الفارس الأبيض في أجواء المباراة.

التهديد الأول من الزمالك جاء بأفضل طريقة ممكنة عن طريق أوناجم.

ضربة مرمى من محمد أبو جبل أبعدها مدافع الترجي من أمام منطقة الجزاء بقليل لتصل لـ أوناجم الذي سدد على الطائر وهز الشباك.

هدف ولا أروع ولا أجمل لـ أوناجم هو الأول له في بطولة إفريقيا بقميص الزمالك.

الزمالك ينجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 27.

صاروخ من محمد أوناجم يمزق به شباك معز بن شريفية ويعادل النتيجة للزمالك🚀🔥 لا يمكنك سوى الوقوف والتصفيق له👏#في_إفريقيا pic.twitter.com/asyZTsordG — FilGoal (@FilGoal) February 28, 2020

وكاد محمود علاء أن يقلب طاولة الترجي برأسية قوية في الدقيقة 37 إلا أن العارضة حرمت الزمالك من هدف محقق.

الترجي لم يتراجع وكاد أن يتقدم من جديد عن طريق محمد علي بن رمضان، إلا أن رأس محمود علاء أبعدت الخطورة على مرمى الزمالك.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول المثير، حصل طارق حامد على بطاقة صفراء هي الأولى في المباراة.

45 دقيقة أولى مثيرة، اعتمد فيها الزمالك على جبهة أوناجم وتحديدا بعد خروج إلياس شتي، واعتمد فيها الترجي على الليبي حمدو الهوني الذي شكل أكبر خطورة للفريق التونسي.

الشوط الثاني

الترجي لم يتراجع ليواصل الاعتماد على الهوني وتمريراته.

وفي الدقيقة 53 أطلق خليل شمام تسديدة قوية تصدى لها محمد أبو جبل.

وحصل محمد علي بن رمضان على بطاقة صفراء في الدقيقة 55، قبل أن يهدد مصطفى محمد مرمى الترجي بتسديدة قوية أعلى المرمى.

وأجرى مدرب الترجي تغييره الثاني في الدقيقة 62 بعدما شارك عبد الرحمن مزياني بدلا من محمد علي بن حمودة.

وكاد بنشرقي أن يكرر نفس هدف السوبر بانطلاقة وتوغل وتسديدة، إلا أن دفاع الترجي أبعد الخطورة عن مرمى معز بن شريفية.

الثااااااااااااني

ونجح أشرف بنشرقي في وضع الزمالك في التقدم بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

محمد عبد الشافي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى مصطفى محمد قبل أن تتمهد أمام بنشرقي الذي أطلق تسديدة قوية في الشباك.

بنشرقي يعاقب الترجي بهدف جديد بعد ثنائية السوبر الإفريقي.

واعترض لاعبي الترجي بشدة على حكم المباراة مطالبين بمخالفة في لقطة الهدف.

اعتراضات تسببت في إظهار بطاقة حمراء من الحكم المغربي رضوان جيد إلى محمد علي بن رمضان وبطاقة صفراء لمعز بن شريفية.

اعتراض لاعبي الترجي على الحكم بعد لقطة هدف الزمالك الثاني، وطرد محمد علي بن رمضان وبطاقة صفراء لمعز بن شريفية.#في_إفريقيا pic.twitter.com/MYE6gCUyYr — FilGoal (@FilGoal) February 28, 2020

بعدها مباشرة حصل محمد علي اليعقوبي على بطاقة صفراء ثانية سيغيب بسببها عن الإياب.

تدخلات كارتيرون والضربة الثالثة

بعيدا عن اعتراضات الترجي، تدخل كارتيرون ليدفع بـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة 81.

بعدها شارك عبد الله جمعة بدلا من زيزو في الدقيقة 83.

وتواصلت اعتراضات الترجي وجهاز الفني على كل قرار من الحكم المغربي رضوان جيد.

التغيير الأخير من كارتيرون جاء في الدقيقة 90. دفع بـ كاسونجو بدلا من مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 92 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد تدخل على أشرف بنشرقي.

وتولى محمود علاء مسؤولية تسديد ركلة الجزاء ونجح في تحويلها داخل الشباك.

هدف ثالث كرر درس الزمالك لـ الترجي التونسي ولكن هذه المرة في دوري الأبطال وليس السوبر.