مؤتمر جوارديولا: لابورت يغيب 3 أسابيع.. ولا أريد وضع ضغوط على ساني

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا - مانشستر سيتي

أوضح جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي مدة غياب مدافعه الفرنسي إيمريك لابورت عقب إصابته أثناء مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

لابورت خرج دون أن يستكمل اللقاء الذي قلب خلاله مانشستر سيتي تأخره إلى فوز في سانتياجو بيرنابيو بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ 16.

بيب قال في المؤتمر الصحفي: "لديه إصابة في أوتار الركبة وقد تصل مدة غيابه إلى 3 أسابيع أكثر أو أقل، للأسف هذا يحدث بعدما غاب لمدة تتراوح بين 4 و5 أشهر".

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ومنذ عودته شارك لابورت في 4 مباريات وعقب الإصابة استبدل بـ فيرناندينيو بعد 33 دقيقة فقط في المباراة.

وأضاف بيب: "الحياة ليست سهلة ومن ينجو هو من يمر بالأوقات الصعبة، لذلك علينا تقبل هذا والعمل بقوة في أسرع وقت ممكن".

ومن ناحية أخرى تطرق بيب للحديث عن إمكانية عودة الألماني ليروي ساني "لا أريد أن أضع ضغوطا عليه، نريده أن يلعب ومن ثم يتحدث لنعرف شعوره".

وسيخوض اللاعب البالغ 24 عاما مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي تحت 23 عاما منذ إصابته بالرباط الصليبي في أغسطس الماضي في كأس الدرع الخيرية.

وتطرق جوارديولا للحديث عن أزمة اختراق حسابه الإلكتروني مواصلا "يوان كرويف أخبرني مرة أن مشكلة الفرق الكبيرة 70% منها خارج الملعب والباقي داخل الملعب".

وأتم "مجددا كان محقا، علينا التعامل مع الأمر بأفضل طريقة ممكنة وأن نركز على ما نحب ونؤمن بما نفعله في أرضية الملعب".

مانشستر سيتي يستعد لخوض مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام أستون فيلا الذي يمتلك الثنائي المحترف محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدرع الخيرية كأول ألقاب الموسم الجاري ويسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

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