قائمة الأهلي – استبعاد كهربا وضم 20 لاعبا أمام صن داونز

استبعد ريني فايلر المدير الفني للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" من قائمة فريقه المستدعاة للقاء ماميلودي صن داونز غدا السبت.

ويستضيف الأهلي منافسه صن داونز في استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة ضم فايلر لـ20 لاعبا على أن يستبعد منهم اثنين من القائمة النهائية.

ويغيب عن القائمة بجوار كهربا كل من حسام عاشور ومحمود وحيد، وشريف إكرامي للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: محمود متولي- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- علي معلول- أحمد فتحي- محمد هاني

في الوسط: وليد سليمان- حسين الشحات- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد الشيخ- جيرالدو

في الهجوم: مروان محسن- أليو بادجي- جونيور أجايي

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