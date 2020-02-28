كارتيرون: الإياب؟ لا يمكن التنبؤ بأي شيء.. سنخوض مباراة تاريخية في رادس

يجهز الفرنسي باتريس كاتيرون نفسه ولاعبي نادي الزمالك لمباراة إياب تاريخية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

الزمالك تفوق على الترجي بنتيجة 3-1 بعدما قلب تأخره وتفصله مباراة الإياب فقط عن التأهل للمربع الذهبي.

كارتيرون قال عقب نهاية اللقاء "مباراة معقدة جاءت بعد أسبوع مُعقد بعد مباراتي السوبر الإفريقي أمام الترجي ثم المصري أمام الأهلي، كنا مشتتين في التدريبات لعدم معرفتنا خوض مباراة الأهلي أو لا، واللاعبون كانوا أبطالا بعدما مررنا به".

وأردف "الروح والتواضع سر مستوى الزمالك ولابد أن نفوز بكل المباريات القادمة".

وواصل في المؤتمر عقب نهاية اللقاء "الترجي سيطر في البداية تماما وكان خارج التركيز في أول 20 دقيقة، الهدف أخرجنا من التكتل الدفاعي وساهم في قلب الأوضاع لنا، وهدف محمد أوناجم كان توقيته جيدا للغاية منح لاعبي الزمالك الدفعة المعنوية".

وأضاف "قبل مباراة الإياب من الجيد أن نسجل الهدف الثالث ونؤمن التأهل وسنخوض مباراة تاريخية في رادس".

ويلتقي الزمالك مجددا مع الترجي في رادس يوم الجمعة المقبل في الإياب وأكمل الفرنسي "لا يمكن التنبؤ بأي شيء".

وأكمل "إذا أردنا أن نفوز بالبطولة يجب أن نفوز على البطل والبطل هو الترجي، فريق كبير على ملعبه وبطل آخر نسختين، فخور باللاعبين قدموا كل ما لديهم وكانوا ممتازين".

وأتم "لن ننسى أنفسنا ونستعد لمباراة الإياب من الغد وعلينا أن نكون في الموعد".





























































































































































الزمالك انتصر بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي تقدم أولا عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة بثلاثية.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمود علاء في الـ 31 و72 و90.

عقدة الفارس الأبيض للفرق التونسية في مصر استمرت، فلم يقدر أي فريق تونسي من الفوز على الزمالك في مصر.

15 مواجهات بين الزمالك وفرق تونس في مصر، وانتصر الفارس الأبيض 11 مرة ولم يخسر أبدا.

طالع أيضا

ماني: كلوب سيحصل على تمثال في ليفربول

الزمالك لا يُقهر أمام التونسيين في مصر

فيروس كورونا يؤجل مباريات في دوري أبطال آسيا

سيراميكا وحلمه المهدد في دوري الدرجة الثانية

لاعبو الدرجة الثانية المنضمون لمنتخب شباب مصر

راموس: الفوز بالكلاسيكو له مذاق خاص