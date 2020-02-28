تقرير تونسي: الترجي يحتج على حكم لقاء الزمالك بسبب "الطرد للاعب آخر"

زعمت صحيفة الصريح التونسية تقدم مجلس إدارة نادي الترجي التونسي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب طرد محمد علي بن رمضان أمام الزمالك.

الزمالك انتصر بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي تقدم أولا عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة بثلاثية محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمود علاء. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة خروج محمد علي بن رمضان مطرودا وهو ما وصفته الصحيفة التونسية بـ"أخطأ الحكم رضوان جيد في اسم لاعب الترجي الذي تعرض للطرد".

وأوضحت "الحكم طرد محمد علي بن رمضان ظنا منه أنه اليعقوبي الذي جذبه من قميصه من الخلف".

وبناءً على ذلك، ووفقا لمزاعم الصحيفة التونسية، فتقدمت إدارة الترجي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لتطالب إلغاء قرار الحكم.

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عقدة الفارس الأبيض للفرق التونسية في مصر استمرت، فلم يقدر أي فريق تونسي من الفوز على الزمالك في مصر.

14 مواجهات بين الزمالك وفرق تونس في مصر، وانتصر الفارس الأبيض 11 مرة ولم يخسر أبدا.

ويلعب الزمالك لقاء الإياب في رادس يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

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