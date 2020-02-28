إنفانتينو: آمل ألا نضطر إلى إلغاء المباريات الدولية في شهر مارس

يتواصل تفشي فيروس كورونا ولا تزال كرة القدم من أبرز المتضررين، وهو ما يلقي بظلاله على المستوى القريب.

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تحدث عن إمكانية إلغاء المباريات الدولية الودية لشهر مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس.

جياني إنفانتينو قال لـ أسوشيتد برس أثناء تواجده في إيرلندا الشمالية "لن أستبعد أي شيء في الوقت الحالي، آمل ألا نضطر إلى السير في هذا الاتجاه".

وتابع "يجب ألا نقلل من ذلك ونقول إنه لا شيء. لكن يجب ألا نبالغ في رد الفعل والهلع، علينا اتباع تعليمات السلطات".

وتبدأ الأجندة الدولية لعام 2020 في الفترة من 23 وحتى 31 مارس المقبل.

في إيطاليا ستقام 5 مباريات في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي دون جماهير، بخلاف المباريات التي أُجلت في جميع المسابقات على مستوى الرجال والسيدات والشباب.

وأضاف "لا يمكنك تخيل أن مسابقة ستقام على مدار عدة أشهر مع العديد من المباريات خلف الأبواب المغلقة".

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل عدد من المباريات في دوري أبطال آسيا والموسم الكروي في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، بجانب تأجيل الدوري في الكويت ولعب عدد من المباريات بدون جمهور في إيطاليا وكذلك الدوري الأوروبي.

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