أحمد مرتضى: مباراة الأهلي لم يكن لها قيمة.. وزيزو تفوق على لاعب بـ 200 مليون

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي "التي لم يكن لها أي أهمية" آتى ثماره بالفوز على الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تفوق على الترجي بنتيجة 3-1 في ذهاب ربع النهائي وينتظره مواجهة نارية في رادس من أجل حسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وقال أحمد مرتضى عقب الفوز "مررنا بظروف صعبة جدا، مجلس الزمالك كان محقا بعدم خوض لقاء الأهلي في الدوري، مباراة لم يكن لها أهمية لكلا الفريقين وكان بالإمكان تأجيلها".

وأكمل عبر قناة نادي الزمالك "مجلس الإدارة تعامل مع الموقف بشكل جيد، حققنا نتيجة مُرضية ولم نتأهل بعد، لدينا مباراة مهمة أمام فريق وجماهير كبيرة في تونس لحسم التأهل".

وكشف موعد السفر لتونس لخوض مباراة الإياب "نُخصص طائرة خاصة لسفر الفريق إلى تونس في الثالث من مارس المقبل قبل مواجهة الإياب".

وتابع عن كيفية حجز التذاكر للفريق الأبيض "إذا كان التعامل بالمثل مع نادي الترجي فلن يكون هناك مشاكل في تذاكر مباراة الإياب لجماهير الأبيض".











































































































































































































































































وبالحديث عن أشرف بنشرقي صاحب هدف الأبيض الثاني والذي تحصّل على ركلة جزاء الهدف الثالث أضاف "أُحيي أمير مرتضي على معظم الصفقات التي جلبها للفريق، هو من كوّن تلك التوليفة من اللاعبين، ضممنا بنشرقي مقابل 400 ألف دولار رغم انتقاله للهلال السعودي مقابل 6 مليون، الآن أوناجم سجل هدفا من أجمل الأهداف التي رأيتها في حياتي".

وأردف "البعض علق على أمير بسبب فشل صفقة خالد بوطيب، هناك ناد ضم لاعبا مقابل 200-300 مليون وفي المقابل ضممنا أحمد السيد زيزو بمقابل 100 ألف دولار وقد يتفوق زيزو عليه".

وعن التونسي فرجاني ساسي "فرجاني أخبرني من قبل هل عليّ حكم قضائي؟ بسبب ربطه دائما بالهرب من الفريق، هو ابن نادي الزمالك، معروف يوسف سيكون له فرصة معنا".

وأكمل "نتمنى الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ومع احترامي لعنوان أحد الصحف، لاعبو الأهلي والزمالك رجالا".

وأتم "بدون الجماهير أولا ثم مجلس الإدارة والطاقم الفني واللاعبين لم نكن لنحقق الفوز اليوم، التنافس مع الأهلي مشروع وهو شريك في الوطن".

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