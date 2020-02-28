ماني: لم أعرف أن بطل الدوري ينال ميدالية.. وكلوب سيحصل على تمثال في ليفربول

قال ساديو ماني نجم ليفربول إنه لم يكن يعلم بحصول بطل الدوري الإنجليزي على ميدالية، مشيرا إلى أن السيطرة المحلية لم تكن سهلة قط وأنها أتت بالعمل الشاق ومنح 100% من الجميع، وأشار إلى ضرورة حصول يورجن كلوب مدربه على تمثال خارج النادي.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

نجم ليفربول أجرى حوارا مطولا مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ينقله لكم FilGoal.com كاملا.

في البداية تحدث ماني عن الفوز بالدوري قائلا: "سمعت يوم أمس أننا إن فزنا بالدوري سنحصل على ميدالية، لم أعلم قط أن هذا قد يحدث، لكنني لا أهتم بالميداليات".

وواصل "السيطرة محليا سهلة؟ أتمنى ذلك نعلم أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم وكل مباراة عليك أن تمنح 100% إن أردت الفوز".

وأردف "إنه ما نحاول فعله دائما وأعتقد أن الأمر يعمل بشكل جيد لكن علينا أن نستمر في العمل الشاق للحصول على ما نريد".

واستطرد "هدفنا من البداية كان الفوز بالدوري، لذا إن فزنا به، فسيكون أمرا رائعا للنادي والجماهير".

ليفربول قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بمسماه الجديد، إذ أنه وبعد 27 جولة يتصدر الجدول برصيد 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتطرق ماني للحديث عن مدربه يورجن كلوب قائلا: "بكل تأكيد أعتقد أنه سيحصل على تمثاله الخاص لأنه مدرب كبير ويقوم بكل شيء على نحو جيد من أجل النادي واللاعبين".

وأضاف "لديه طريقة خاصة في فعل الأشياء ويمنح اللاعبين مسؤولية أكبر في الملعب وهو أمر هام".

وواصل "في الوقت نفسه، شخص ودود مع لاعبيه وتلك من أكبر نقاط قوته".

كلوب قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي خلال الموسم الماضي.

وتطرق النجم السنغالي صاحب الـ 27 عاما للحديث عن نشأته قائلا: "إن رأيت من أين أتيت في قرية صغيرة للغاية بعيدة كليا عن العاصمة داكار، لقد كان أمرا صعبا، لكنه جزء من الحياة ويجب أن تحلم وتستمر في حياتك كل يوم".

وأردف "عليك أن تصدق نفسك ولا تستسلم أبدا وتقوم بعملك على أكمل وجه، أعتقد أن هذا هو الأمر، أن تركز وستصبح شيئا ما".

وواصل "والدتي تكره كرة القدم وكانت تراها مضيعة للوقت".

وتابع "لم يرغبوا أن ألعب الكرة قط، لذا اضطررت للذهاب إلى المدرسة والقيام بشيء آخر، لكنني ناجح لذا أثبت خطأهم".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في صيف 2016 بمبلغ 41.2 مليون يورو.

ورفض ماني الحديث عن العمل الخيري الذي يقوم به قائلا: "لا أريد التحدث عن مثل تلك الأمور، أعتقد أن الناس احتاجت لتلك الأشياء لذا فعلت ما كان بوسعي".

ثم تطرق النجم السنغالي للحديث عن دعم جماهير دولته له قائلا: "منذ عامين لم يكن الحال ذاته كان هناك مشجعين لمانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد في السنغال، الآن هناك العديد من مشجعي ليفربول".

وواصل "حينما يلعب ليفربول الآن، فالأمر مثل المنتخب الوطني، لذا إن فزنا باللقب فسيكون ذلك أمرا كبيرا بالنسبة لهم".

وأتم "نعم يحاولون معاملتي بشكل خاصة، إنهم فخورين بي وسعداء لرؤيتي أصل لهذا المستوى".

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