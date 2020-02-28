في الدرجة الثانية - سيراميكا والحلم المُهدد في الصعود للممتاز

ما الذي حدث لـ سيراميكا كليوباترا؟ الفريق الذي أنهى الدور الأول من دوري الدرجة الثانية بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه الداخلية والقناة؟

الفريق بدأ بقيادة فنية مستمرة من الموسم الماضي مع هيثم شعبان، وحقق 4 انتصارات متتالية ثم تعادل مع القناة، وفقد في أول خمس مباريات نقطتين فقط.

في الدور الثاني، فقد في أول خمس مباريات 11 نقطة، 4 تعادلات مع الداخلية والنصر والزرقا والقناة ثم الهزيمة من بتروجت.

فما الذي تغير؟

في البداية يجب أن نشير إلى أنه رحل عن صفوف الفريق جاكوب نجوكو مهاجم الفريق إلى المقاولون العب وتعاقد مع شريف دابو لاعب بيراميدز والنيجيري كاظم باليمو، والأول شارك في مباراة وحيدة والثاني 3 مباريات.

في الدور الأول كان الفريق في أغلب المواجهات يتقدم على منافسه في الأهداف، في الدور الثاني تقدم أمام بتروجت لكنه خسر المباراة.

الداخلية وبتروجت

نقطة أخرى هي الاختلاف الذي حدث مع منافسي المجموعة، الداخلية قام بتغيير الجهاز الفني بعد مباراتين تعرض خلالهما للخسارة ليرحل ضياء عبد الصمد ويتم تعيين هشام زكريا، ولم يتعرض الأخير للهزيمة طيلة 13 مباراة.

الداخلية فقد في الدور الثاني 6 نقاط من 3 تعادلات مع سيراميكا وبتروجت والقناة وانتصر ضد الزرقا.

بتروجت تعثر بدوره في أول 4 مباريات ليرحل محمد عودة ويتم تعيين علاء عبد العال، والذي حقق بدوره 10 نقاط في الدور الثاني ولم يفقد سوى نقطتين من تعادل.

مع تعثر سيراميكا، قلص الداخلية وبتروجيت الفارق كثيرا، ولهما مباراة مؤجلة بسبب الأمطار، وفي حالة حصد النقاط الثلاثة سيصبح كلاهما على بعد 3 نقاط من المتصدر سيراميكا.

الداخلية سيستضيف الترسانة والزرقا سيكون في ضيافة بتروجت.

كيف يرى سيراميكا الموقف؟

اتجه FilGoal.com لسؤال معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي، والذي قال: "ليس هناك قلقا، من الطبيعي أن تكون مباريات الدور الثاني أصعب".

وواصل "الدور الأول بعد خمس مباريات كان الفارق 3 نقاط فلا داعي للقلق".

وأردف "إجمالي الفارق حاليا 6 نقاط مع تواجد المباراتين المؤجلتين، لدينا فترة توقف أسبوع سنعالج خلالها بعض النواقص".

واستطرد "هناك أخطاء تحكيمية خلال بعض مباريات الفريق وبالطبع ستؤثر على نتائجه".

واسترسل "لم نبرم سوى صفقتين، أحدهما لعب مرة والثاني 3 مرات، العامل النفسي مؤثر والفريق به عناصر خبيرة وهذا هو دورهم بين اللاعبين".

وأتم "مجموعة الصعيد وبحري الفارق بين الأول والثاني نقطتين فلا داعي للقلق".

سيراميكا يتبقى له 6 مباريات مع كوكاكولا والنجوم وجمهورية شبين على ملعبه، وخارج ملعبه سيلتقي مع الترسانة ومنتخب السويس والمريخ.

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