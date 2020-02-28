رسميا – تأجيل 8 مباريات في دوري أبطال آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأسيوي في بيان رسمي عن تأجيل 8 مباريات في دوري أبطال آسيا بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، من ضمنها مباراة الهلال السعودي حامل اللقب مع باختكور الأوزباكيستاني والأهلي السعودي مع الشرطة العراقي.

وصرح ويندسور جون السكرتير العام للاتحاد الأسيوي في البيان قائلا: "تلك أوقات غير مسبوقة وصعبة، الاتحاد الأسيوي يعمل بلا توقف لمراجعة الموقف ومن ضمنها متغيرات حظر السفر، كما أنه على تواصل تام مع الأعضاء والاتحادات والأندية".

وأكمل "نحن شاكرون للدعم الذي نتلقاه من أصحاب الأسهم ومن ضمنهم الشركاء التجاريين وشركاء البث والوكلات، نحاول أن نحمي لاعبينا وحكامنا ومشجعينا الذين سيضمنون نزاهة المنافسة".

وأوضح الاتحاد الأسيوي في البيان أنه يعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لدراسة التأثير المحتمل على بطولة كأس العالم 2022 وكأس أسيا في الصيف 2023 والتصفيات المؤهلة التي ستقام في مارس.

وكنتيجة لانتشار فيروس "كورونا" تم تأجيل تلك المباريات:

مباريات الجولة الثالثة يوم 2 مارس

الوحدة الإماراتي ضد استقلال الإيراني

الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي

بيرسيبوليس الإيراني ضد التعاون السعودي

مباريات يوم 3 مارس

شباب الأهلي دبي الإماراتي ضد شهر خودور الإيراني

الهلال السعودي ضد باختكور الأوزباكي

صيبهان الإيراني ضد النصر السعودي

سيول الكوري ضد تشيانجراي يونايتد التايلاندي

مباريات يوم 6 أبريل – الجولة الرابعة من دور المجموعات

النصر السعودي ضد صيبهان الإيراني

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