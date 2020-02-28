في الدرجة الثانية - 5 لاعبين مع منتخب الشباب في كأس العرب.. "مبابي وشبيه هادي خشبة"

يتواجد 5 لاعبين من دوري الدرجة الثانية رفقة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 الذي ينافس حاليا في كأس العرب، النجوم الخمس يشاركون بصفة شبه مستمرة مع المنتخب وأنديتهم في الدوري.

اللاعبون الخمسة هم محمود صابر هداف النجوم برصيد 6 أهداف ومحمود جهاد زميله في الفريق، ونادي حسن مجاهد لاعب الأولمبي وحازم هاني لاعب المنصورة وحسام حسن لاعب غزل المحلة.

اتجه FilGoal.com لسؤال مدربي اللاعبين الخمسة عن إمكانياتهم وما يمكنهم تقديمه لمنتخب مصر مواليد 2001.

وتحدث سعد فاروق المدير الفني السابق للنجوم قائلا: "قمت بتدريب محمود صابر لكن محمود جهاد كان مصابا ثم ذهب لمعسكر المنتخب".

وواصل "صابر لاعب مميز فنيا وعلى المستوى الشخصي قادر على الاستجابة والتعامل مع مدربه، يجيد اللعب في كل المراكز الهجومية ومميز في تسديد الركلات الثابتة".

واسترسل "يشبه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لسرعته ومهارته العالية".

وأردف "أحد أندية الدوري الممتاز عرضت 10 ملايين جنيها لكن النجوم رفض لأن هناك ناديا أوروبيا يتابعه".

واتجه FilGoal.com للحديث مع ياسر عبد الواحد مدرب المنصورة الذي قال: "سعيد لمشاركة حازم هاني مع المنتخب، قمت بتصعيده للفريق الأول ثم أصبح أساسيا معي".

وواصل "كان يلعب كمدافع ثم أشركته كمحور ارتكاز، يذكرني بهادي خشبة لاعب الأهلي".

وأردف "من العناصر التي أعتمد عليها في المنافسة ولديه عروض كثيرة من أندية الدوري الممتاز".

وتحدث حسام عزو المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة قائلا: "حسام حسن لاعب مميز يشارك كجناح، تم تصعيده الموسم الماضي مع صابر عيد، ثم استمر مع سمير كمونة ثم خالد عيد، وتلقى العديد من العروض في الموسم الماضي".

واتجه FilGoal.com بعد ذلك للحديث مع محمد كيتا مدرب الأولمبي عن نادي حسن مجاهد.

وصرح كيتا: "تم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي وشارك بصفة مستمرة منذ بداية الموسم الحالي، إنه من العناصر التي لا غنى عنها في خط الهجوم".

منتخب مصر للشباب فاز بنتيجة 1-0 على العراق في ربع نهائي كأس العرب التي تستضيفها السعودية.

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