بين عدم الهزيمة وقلة الاختيارات الهجومية.. ما تريد معرفته عن مواجهة الرجاء ومازيمبي

في ملعب محمد الخامس مساء التاسعة من يوم الجمعة سنكون على موعد مع لقاء ناري يجمع بين الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

فريق كونغولي لم يخسر أبدا في دور المجموعات، في المقابل فريق مغربي طامح في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2005.

ويستعرض FilGoal.com كل ما تريد معرفته عن مباراة الرجاء ومازيمبي.

التوازن هو عنوان مواجهات الفريقين، إذ انهما التقيا أربع مرات فاز كل منهما على الآخر مرتين.

بطاقة الفريق

الرجاء:

الطريق إلى ربع النهائي: تأهل الرجاء لدور ربع النهائي بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الترجي.

المدرب: جمال السلامي.

طريقة اللعب المفضلة: يعتمد جمال السلامي على طريقة 4-2-3-1 وأحيانا يميل لطريقة 4-3-3.

موقف الفريق محليا :يحتل الرجاء المركز الخامس في ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة ومازال له مباراتين مؤجلتين.

نقاط القوة

على المستوى القاري فدفاع الرجاء قدم مستوى مميز إذ لم يستقبل سوى أربعة أهداف فقط خلال دور المجموعات بتواجد الثنائي المميز سند الورفلي وبدر بانون.

لكن في الدوري استقبل الفريق 14 هدفا في 15 مباراة.

ويجيد الرجاء اللعب خارج أرضه إذ أنه خلال دور المجموعات لم يخسر الفريق أي مباراة خارج أرضه بالتعادل في مباراتين والفوز في مباراة كذلك يستفيد الرجاء من قوة جماهيره على ملعبه وفاز في مباراتين من أصل ثلاثة في المجموعات.

نقاط الضعف

يعاني الفريق من قلة الاختيارات المتاحة في الهجوم إذ أنه يعتمد على تواجد عبد الإله الحافيظي والكونغولي بين مالانجو.

ولم يسجل الرجاء في دور المجموعات سوى ستة أهداف فقط.

أبرز اللاعبين

المهاجم الكونغولي بين مالانجو هداف الفريق خلال الموسم الحالي الذي سجل مع الفريق 9 أهداف في كل البطولات.

يوجد كذلك سفيان رحيمي الذي سجل 5 أهداف وصانع الألعاب عبد الإله الحافيظي بجانب محسن متولي قائد مايسترو الفريق في وسط الملعب.

بطاقة الفريق

مازيمبي:

الطريق إلى ربع النهائي: تصدر مازيمبي المجموعة الأولى بـ14 نقطة وهو إلى جانب ماميلودي صن داونز لم يخسر أي لقاء في دور المجموعات.

المدرب: بامفيل ميهايو كازيمبي.

البطولات مع الفريق: توج مرتين بالدوري الكونغولي ومرة بالكونفدرالية.

طريقة اللعب المفضلة: 4-3-3

موقف الفريق محليا: يحتل مازيمبي صدارة الدوري الكونغولي برصيد 53 نقطة وبفارق 13 نقطة عن مانياما يونيون صاحب المركز الثاني.

نقاط القوة

مازيمبي يمتلك خط وسط مميز للغاية وخط هجوم قوي بقيادة هداف الفريق جاكسون موليكا الذي يعد من أفضل مهاجمي القارة الإفريقية.

يجيد مازيمبي اللعب على أرضه حيث لم يخسر الفريق على أرضه في دوري أبطال إفريقيا منذ خسارته من الهلال السوداني في عام 2009.

كذلك يحقق الفريق نتائج إيجابية خارج الأرض حيث لم يخسر خارج ملعبه خلال دور المجموعات بعد أن حقق الفوز على زيسكو الزامبي وتعادل مع الزمالك وبريميرو دي أجوستو الأنجولي.

نقاط الضعف:

يعاني مازيمبي من ضعف واضح في خط الدفاع خاصة في التعامل مع الكرات العرضية.

أبرز اللاعبين:

جاكسون موليكا هداف الفريق الذي ساهم في 23 هدفا في 23 مباراة مع الفريق حيث نجح في تسجيل 19 هدفا وصنع أربعة

أهداف.

ويحتل موليكا صدارة هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد سبعة أهداف.

شيكو أوشيندي الجناح الذي نجح في تسجيل ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

إيزاك تشيبانجو الجناح صاحب الـ16 عاما نجح في تسجيل سبعة أهداف وصنع أربعة خلال الموسم الجاري.

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