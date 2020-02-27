رسميا – دربي إيطاليا و4 مباريات بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 - 23:20

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إنتر - إيجوايين

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 5 مباريات من الجولة الـ 26 من المسابقة دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتقام قمة الجولة بين يوفنتوس وإنتر والمعروفة بدربي إيطاليا بدون جماهير إلى جانب 4 مباريات أخرى.

وجاءت المباريات التي تقام دون جماهير كالآتي:

أخبار متعلقة
رسميا.. فيروس كورونا يتسبب في إقامة مباراة إنتر بالدوري الأوروبي بدون جماهير وفاة لاعبة كرة قدم صالات إيرانية بسبب فيروس كورونا ماركا: صحفي إسباني يصاب بفيروس كورونا بعد مواجهة فالنسيا وأتالانتا فيروس كورونا - أسوشيتد برس: حسم مصير الأولمبياد خلال 3 أشهر

أودينيزي × فيورنتينا

ميلان × جنوى

بارما × سبال

ساسولو × بريشيا

يوفنتوس × إنتر

وأقيمت مباراة إنتر ضد لودوجريتس البلغاري في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بغير جماهير على ملعب جوسيبي مياتزا.

وأُجلت 4 مباريات في الدوري الإيطالي من الجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما.

أصيب صحفي إسباني بعدوى فيروس كورونا بعد سفره إلى مدينة ميلانو رفقة فريق فالنسيا من أجل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية (طالع التفاصيل).

وكانت 42 مباراة قد أُجلت في درجات الهواة في إيطاليا، وفي فئات الشباب والسيدات.

الأمر لم يتوقف عند كرة القدم بل قرر الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة تعليق إقامة بعض مباريات الدوري الدرجة الثانية للرجال والسيدات.

قرار رئاسة الوزراء سيترك أثره على 95 مباراة إجمالا في مختلف درجات كرة القدم في إيطاليا وفقا لشبكة سكاي.

طالع أيضا

قائد صن داونز: سعيد بمواجهة "فريقي المفضل في الطفولة"

كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه بلاعب الأهلي السابق لبطولة إفريقيا للأندية

10 رسائل من مرتضى منصور.. "لقاء الأهلي سيُعاد والدليل المقاصة"

تنس طاولة –دينا مشرف تتحدث لـ في الجول عن التتويج الإفريقي وحلمها في طوكيو

رسميا – دربي إيطاليا و4 مباريات بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا دربي إيطاليا يوفنتوس إنتر ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة – لا صوت يعلو عن الزمالك والترجي 2 ساعة | إفريقيا
تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي وموعد القرعة 2 ساعة | أوروبا
سيناريو قاتل يُقصى أرسنال من الدوري الأوروبي ويؤهل أولمبياكوس 2 ساعة | أوروبا
سكاي: إصابة لاعب في الدرجة الثالثة الإيطالية بـ فيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا
بين قوة دفاعية والاعتماد على العرضيات.. ما تريد معرفته عن لقاء الزمالك والترجي 2 ساعة | تقرير في الجول
أهلي جدة: لم نفاوض كارتيرون أو مصطفى محمد 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك