رسميا – دربي إيطاليا و4 مباريات بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 5 مباريات من الجولة الـ 26 من المسابقة دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتقام قمة الجولة بين يوفنتوس وإنتر والمعروفة بدربي إيطاليا بدون جماهير إلى جانب 4 مباريات أخرى.

وجاءت المباريات التي تقام دون جماهير كالآتي:

أودينيزي × فيورنتينا

ميلان × جنوى

بارما × سبال

ساسولو × بريشيا

يوفنتوس × إنتر

وأقيمت مباراة إنتر ضد لودوجريتس البلغاري في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بغير جماهير على ملعب جوسيبي مياتزا.

وأُجلت 4 مباريات في الدوري الإيطالي من الجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما.

أصيب صحفي إسباني بعدوى فيروس كورونا بعد سفره إلى مدينة ميلانو رفقة فريق فالنسيا من أجل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية (طالع التفاصيل).

وكانت 42 مباراة قد أُجلت في درجات الهواة في إيطاليا، وفي فئات الشباب والسيدات.

الأمر لم يتوقف عند كرة القدم بل قرر الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة تعليق إقامة بعض مباريات الدوري الدرجة الثانية للرجال والسيدات.

قرار رئاسة الوزراء سيترك أثره على 95 مباراة إجمالا في مختلف درجات كرة القدم في إيطاليا وفقا لشبكة سكاي.

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