مواعيد مباريات الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة – لا صوت يعلو عن الزمالك والترجي

الزمالك يواجه الترجي الرياضي في أبرز مباريات يوم الجمعة.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 28 فبراير 2020، والقنوات الناقلة.

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الزمالك يبدأ اليوم بمواجهة الترجي الرياضي الساعة السادسة مساء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 1.

في التاسعة مساء، يلعب الرجاء البيضاوي مع مازيمبي عبر قناة بي إن سبورت 1.

وفي إنجلترا، يلعب نورويتش سيتي مع ليستر سيتي الساعة العاشرة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

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