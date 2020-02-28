مواعيد مباريات الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة – لا صوت يعلو عن الزمالك والترجي

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

الزمالك يواجه الترجي الرياضي في أبرز مباريات يوم الجمعة.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 28 فبراير 2020، والقنوات الناقلة.

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الزمالك يبدأ اليوم بمواجهة الترجي الرياضي الساعة السادسة مساء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 1.

في التاسعة مساء، يلعب الرجاء البيضاوي مع مازيمبي عبر قناة بي إن سبورت 1.

وفي إنجلترا، يلعب نورويتش سيتي مع ليستر سيتي الساعة العاشرة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

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اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام الترجي من هنا.

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