بين قوة دفاعية والاعتماد على العرضيات.. ما تريد معرفته عن لقاء الزمالك والترجي

من أجل تأكيد التفوق مرة أخرى أمام رغبة كبيرة في الثأر يستضيف الزمالك منافسه الترجي اليوم الجمعة في استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يأتي ذلك بعدما فاز الزمالك على الترجي في لقاء السوبر الإفريقي في قطر بثلاثة أهداف لهدف.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما تريد معرفته عن لقاء الزمالك والترجي.

التقى الفريقان من قبل تسع مرات فاز الزمالك في خمسة لقاءات فيما انتصر الترجي مرة وحيدة وتعادلا في ثلاث مواجهات.

الزمالك

يدخل الزمالك المباراة وهو يعيش فترة من الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي و السوبر المصري على حساب الأهلي في اسبوع واحد.

كيف وصل لربع النهائي؟ تأهل الزمالك بعد أن حل وصيفا في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط خلف مازيمبي الكونغولي.

المدير الفني: باتريس كارتيرون.

طريقة اللعب المفضلة: 4-2-3-1.

الألقاب مع الفريق: كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري.

وضع الزمالك محليا

يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة علما بأنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة الأهلي، وخاض الفريق حتى الآن 16 لقاء في المسابقة.

نقاط القوة

أجاد الزمالك مع كارتيرون خوض المباريات الكبيرة ويعتمد على التوازن الدفاعي الذي يمنحه صلابة كبيرة من أجل الارتداد الهجومي السريع.

نقاط الضعف

الاعتماد على اسلوب التمركز الدفاعي يؤثر أحيانا على الفريق في صناعة الفرص الهجومية مما يؤدي لانعزال مصطفى محمد في الهجوم مع قلة الإمداد الذي يأتي له من الثلاثي الهجومي الذي يلعب خلفه.

أبرز اللاعبين: مصطفى محمد المهاجم الشاب للفريق الذي نجح في تسجل 11 هدفا مع الزمالك خلال الموسم الحالي وأشرف بن شرقي الذي قاد الزمالك للفوز بالسوبر الإفريقي بتسجيله هدفين في مرمى الترجي.

وبشكل عام ساهم بن شرقي مع الزمالك في 19 هدفا إذ أنه سجل 12 هدفا وصنع 7 آخرين.

هذا بالإضافة لتواجد الثنائي طارق حامد ومحمود علاء في خط الوسط والدفاع على التوالي.

الترجي

يدخل الترجي مواجهة الزمالك وهو يرغب في محو آثار هزيمة مباراة السوبر الإفريقي أمامه والدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي.

كيف وصل لربع النهائي؟ تأهل الترجي بعد ان تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

المدرب: معين الشعباني .

طريقة اللعب المفضلة: 4-2-3-1

الألقاب مع الفريق: لقبين دوري أبطال إفريقيا ولقب للدوري التونسي ولقب لكأس السوبر التونسي.

وضع الترجي محليا: يتصدر الترجي الدوري التونسي برصيد 44 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني بعد مرور 16 جولة.

نقاط القوة

الترجي يجيد اللعب خارج أرضه في مباريات الأدوار الإقصائية إذ أنه فاز مرتين في النسخة الجارية خارج ملعبه وتعادل مرة وهُزم في مثلها.

فنيا الترجي يتميز بقوة خط وسط الفريق ومساندته الهجومية والدفاعية إلى جانب قوة الفريق هجوميا بوجود الثنائي عبد الرؤوف بن غيث وحمدو الهوني بالإضافة لاعتمادهم على العرضيات.

نقاط الضعف

نقاط ضعف الترجي تتخلص في المشاكل التي يعاني منها الفريق دفاعيا خاصة في الكرات العرضية ومع غياب مدافع الفريق عبد القادر بدران تزداد متاعب معين الشعباني الدفاعية.

أبرز اللاعبين: فوسيني كوليبالي و الليبي حمدو الهوني أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الحالي والذي نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 3 آخرين في كل البطولات.

هذا بالإضافة لعبد الرؤوف بن غيث صانع ألعاب الفريق الذي ساهم في 8 أهداف مع الترجي بتسجيله لـ4 أهدافوصناعته لمثلهم.

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