تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي وموعد القرعة

تستقبل مدينة نيون الفرنسية في مقر الاتحاد الأوروبي ممثلي الأندية الـ 16 المتأهلين لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتجرى القرعة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

تقام القرعة بين الفرق الـ 16 ويمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد أو الذي سبق لهما أن تواجدا في دور المجموعات سويا.

ويضم ثمن النهائي فريقان من كل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، وقد يرتفع عدد الأندية الألمانية إلى 3 إذا تأهل إينتراخت فرانكفورت.

الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

بازل السويسري

باشاك شهير التركي

لاسك لينز النمساوي

باير ليفركوزن الألماني

فولفسبورج الألماني

رينجرز الأسكتلندي

روما الإيطالي

إنتر الإيطالي

ولفرهامبتون الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي

شاختار دونستيك الأوكراني

كونبهاجن الدنماركي

إشبيلية الإسباني

خيتافي الإسباني

أولمبياكوس اليوناني

إينتراخت فرانكفورت الألماني أو ريد بول سالزبورج النمساوي

ولم يُحدد موعد مباراة الإياب بين إينتراخت فرانكفورت الألماني وريد بول سالزبورج النمساوي بسبب توقعات بوجود إعصار في المدينة النمساوية التي ستحتضن اللقاء.

وفاز فرانكفورت في لقاء الذهاب بألمانيا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات دور الـ 16

الذهاب: الخميس الموافق 12 مارس

الإياب: الخميس الموافق 19 مارس

وتقام قرعة ربع النهائي والنهائي في 20 مارس المقبل.

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