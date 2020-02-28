أوباميانج: أشعر بمرارة شديدة بعد إهداري الفوز على أولمبياكوس

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 10:29

كتب : FilGoal

أوباميانج

في الثواني الأخيرة من المباراة العصيبة أتيحت الفرصة للجابوني ليسجل هدف عبور أرسنال، لكنه أهدر ليقتنص أولمبياكوس فوزا ثمينا في لندن ويتأهل للدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

وكان أرسنال قاب قوسين أو أدنى من الانتصار بعد هدف رائع لبيير ايمريك أوباميانج في الوقت الإضافي، لكن تسديدة يوسف العربي أطاحت بالمدفعجية خارج البطولة.

وقال أوباميانج بعد المباراة في حوار مع قناة BT Sport:"خروج محبط جدا، ماذا عساي أن أقول؟ الأمر صعب جدا. كانت مباراة قوية. لسوء الحظ استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة".

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وواصل اللاعب البالغ عمره 30 عاما "لا أعرف كيف أهدرت تلك الفرصة. أشعر بالسوء. كنت مرهقا، تعرضت لأكثر من شد عضلي لكن هذا ليس عذرا. واجهنا صعوبات لأنهم دافعوا جيدا. كان صعبا إيجاد حل في الثلث الأخير من الملعب".

وودع أرسنال البطولة، التي كان مرشحا للتتويج بها، من دور الـ32 بعد التعادل أمام أولمبياكوس بنتيجة 2-2 في مجموع المواجهتين لكن الأخير تفوق بفضل الأهداف المسجلة خارج أرضه.

ويحل أرسنال ضيفا على بورتسموث يوم الإثنين في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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