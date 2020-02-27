كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه بلاعب الأهلي السابق لبطولة إفريقيا للأندية

دعم نادي الزمالك صفوف فريق السلة في بطولة إفريقيا بضم الأمريكي واين أرنولد من سالا المغربي.

وسيخوض اللاعب أول لقاء له مع سلة الأبيض في البطولة الإفريقية يوم 21 مارس المقبل.

وسبق أن فاز الأمريكي باللقب مع الأهلي في نسخة 2016 مساهما في التتويج باللقب واُختير أفضل لاعب في البطولة بعدما سجل 110 نقطة.

ومن ثم انتقل للفريق المغربي وحصد لقب البطولة في 2017 ومن ثم الوصافة في 2018.

وتقام بطولة إفريقيا لأول مرة تحت رعاية NBA ومن المقرر إقامتها في 7 دول مختلفة وأصبح اسمها BAL وتنطلق يوم 12 مارس المقبل.

وتشارك 4 أندية عربية وهم الزمالك واتحاد منستير التونسي وسالا المغربي والمجمع البترولي الجزائري.

كما تشارك أندية بترو دي لواندا الأنجولي ودوانز السنغالي وريفرز هوبرز النيجيري وفاب الكاميروني والبوليس المالي وباتريوتس الرواندي وجي إن بي سي من مدغشقر وأخيرا فيروفيارو الموزمبيقي.

وتقسم الفرق على مجموعتين وتنطلق المباريات يوم 12 مارس المقبل، وتقام في القاهرة وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا وأنجولا.

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