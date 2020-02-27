10 رسائل من مرتضى منصور.. "لقاء الأهلي سيُعاد والدليل المقاصة.. لن تُخصم أي نقطة"

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل عديدة إلى لاعبي فريقه قبل مواجهة الترجي التونسي.

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي في السادسة مساءً يوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة جديدة تجمع بين الترجي والزمالك، بعد حصد الأخير لقب السوبر الإفريقي على حساب الأول.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع لاعبي فريقه، ويستعرض FilGoal.com كل ما قاله مرتضى "نصا" حسبما جاء في فيديو الجلسة..

** عقوبات لجنة الانضباط كانت لترضية الأهلي فقط لا غير.

** عقوبة كهربا مستحقة لأنها تعدى بالضرب على طارق حامد، وكان يرغب في التعدي على عبد الله جمعة.

** حميتكم –لاعبو الزمالك- بعدم لعب لقاء الأهلي بسبب حالة "الغل" لدى لاعبي الأهلي، وقد يتسببون في إصابات بالجملة لكم قبل لقاء الترجي.

** طارق يحيى أعطى محاضرة للاعبين الشباب في الحافلة التي توجهت لاستاد القاهرة، وفي النهاية الأحوال الجوية هي سبب ما حدث.

** لقاء الأهلي سيُعاد من جديد مثلما حدث في لقاء الزمالك وجينراسيون بعدما رأى الاتحاد الإفريقي بأنه هناك 3 مباريات لُعبت بشكل طبيعي في القاهرة.

** ما يحدث حملة سيئة ضد الزمالك. يرغبون في إطفاء فرحة التتويج بلقبي السوبر.

** الفرق التونسية تلعب خارج ديارها أفضل من اللعب على ملعبها بسبب ضغط الجماهير.

** لن تخصم أي نقطة من الزمالك. هل تتذكرون العقوبات التي وُقعت علينا عندما لم نلعب لقاء المقاصة؟ وقتها ذهبت للقضاء وحصلت على حكم بإلغاء كل العقوبات وإعادة اللقاء، ولكننا في النهاية وجدنا بأن فارق النقاط أصبح كبيرا ولا داعي لإعادة اللقاء.

** يوم الأحد سيكون هناك مفاجأة بخصوص المكافآت.

** الزمالك سيتجه إلى تونس بطائرة خاصة لمواجهة الترجي.

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