مؤتمر قائد صن داونز: سعيد بمواجهة الأهلي "فريقي المفضل في الطفولة"

كشف هلومفو كيكانا قائد نادي ماميلودي صن داونز بأن الأهلي كان فريقه المفضل في الطفولة، ولذلك فهو سعيد بمواجهتهم.

الأهلي يواجه ماميلودي صن داونز مساء السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كيكانا في المؤتمر الصحفي للقاء: "سعيد لأنني سألعب أمام الأهلي. الأهلي كان الفريق لذي كنت أشجعه في طفولتي".

وأضاف "المباراة لن تكون سهلة علينا. الأهلي يقدم مستويات جيدة، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار "حضرنا إلى هذه المباراة ونقدر جيدًا الأهلي ونحترمه، ولكن هذا لا ينفي رغبتنا في تحقيق نتيجة إيجابية".

قائد صن داونز أتبع "مثلما تحدث المدرب، الأهلي هنا دائما يحقق الفوز، ونحن نضع ذلك في حساباتنا، وسنخوض المباراة أمام فريق كبير جدًا في إفريقيا".

وأتم "حضرنا من أجل تحقيق الفوز، ونواجه الأهلي دائمًا ونحن نحترمه".

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