تنس طاولة – الفراشة دينا مشرف تتحدث لـ في الجول عن التتويج الإفريقي وحلمها في طوكيو

حافظت دينا مشرف لاعبة المنتخب المصري لسيدات تنس الطاولة على لقب كأس إفريقيا لأفضل 16 لاعبة بالقارة السمراء خلال البطولة التي نظمتها تونس خلال الفترة من 24 وحتى 26 فبراير الجاري على الصالة الرياضية برادس.

المصنفة 31 عالميا تمكنت من الفوز على النيجيرية أوفيونج ايديم بأربعة أشواط مقابل شوط وحيد في النهائي، لتحرز اللقب الرابع على التوالي في منافسات البطولة.

وكشفت فراشة كرة الطاولة المصرية عن سعادتها بالتتويج باللقب والذي يعد ضمن خطة الاستعداد لمنافسات طوكيو الأولمبية الصيف القادم، قائلة "اللقب هو السابع على التوالي إفريقيا والثامن في تاريخي، حيث تقام البطولة تحت اسم كأس إفريقيا في عام والعام التالي تشارك بها أفضل 16 لاعبة فقط، وكلاهما تؤهلان لكأس العالم".

وأضافت "سعيدة جدا لقدرتي على الحفاظ على اللقب والذي يزيدني إصرار وتحدي على تحمل الضغوطات لمواصلة الفوز بالألقاب، لأن دائماً الفوز بالبطولة أسهل من المحافظة عليها".

وحول خطة الاستعداد للعرس الأولمبي القادم ودور الوكيل الرياضي، أردفت "الاستعداد لطوكيو يتم عن طريق التدريب المتواصل مع الخبير الصيني المتواجد معي منذ نوفمبر الماضي والذي طور كثيرا من مستواي، بالإضافة للمشاركة في العديد من البطولات الدولية لتحسين الترتيب العالمي الخاص بي".

وتابعت "وجود شركة "روابط" الوكيل الرياضي الخاص بي ساهم كثيرا في مساعدتي وكان الأكثر هو وجود المدرب الصيني ودفع راتبه وأشكر بنك القاهرة على دعمه".

وتلعب دينا مع فريق لانجشتادت بالدوري الألماني، وحول طموحها مع ناديها أكملت "تواجدي مع الفريق وخوض مباريات صعبة هناك هو ضمن خطة رفع المستوى تجهيزا لطوكيو، وأتمنى أن ننهي المسابقة في المربع الذهبي وهو ما سيكون بمثابة إنجاز للفريق الموسم الحالي لصعوبة الدوري هناك، التواجد في المركز الخامس شيء جيد لكننا نسعى لتحقيق الأفضل".

وأنهت بطلة إفريقيا تصريحاتها "أشكر كل من يساندني دائما ولو بكلمة أو رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر تشجيعهم بمثابة الوقود الذي يدفعني لمواصلة التدريب وبذل مزيد من الجهد لتحقيق البطولات، وأتمنى الوصول لأبعد نقطة في طوكيو الصيف القادم وتحقيق إنجاز غير مسبوق لتنس الطاولة المصرية".

وستشارك دينا في منافسات كأس العالم القادمة والمقررة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر القادم.

طالع أيضا

مؤتمر فايلر: موعد عودة رمضان غير معلوم.. ولا صلح مع صالح جمعة

مؤتمر موسيماني: نواجه نادي القرن في الوقت الخاطئ

مؤتمر كارتيرون: غياب أوباما سيغير طريقتنا ضد الترجي

كيف يتم وضع جدول الدوري؟

مؤتمر مدرب الترجي: المواجهة ستكون تحديا لنا بعد خسارة السوبر