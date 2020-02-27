"ألا يلعب الأهلي والزمالك في القاهرة بنفس اليوم".. كيف يتم وضع جدول الدوري

شرحت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري كافة الاعتبارات والاشتراطات قبل وضع جدول الدوري الثاني من الدوري المصري.

وأعلنت لجنة المسابقات أمس مواعيد أول 3 جولات من الدور الثاني (طالع التفاصيل ومواعيد مباريات الأهلي والزمالك في مارس).

وجاءت الاشتراطات كالآتي:

تقنية الفيديو

ألا تقام أكثر من 4 مباريات في نفس اليوم لإتاحة الفرصة لتطبيق تقنية الفيديو في جميع المباريات.

اتحاد الكرة تعاقد على 4 سيارات لتقنية الفيديو وبالتالي لن تتاح فرصة تطبيق التقنية إذا أقيمت مباراة خامسة في نفس اليوم (طالع التفاصيل).

ألا تقام مباراة في استاد أسوان واستاد خالد بشارة (ملعب الجونة) في نفس اليوم.

الاعتبارات الأمنية

ألا تقام 3 مباريات في القاهرة في نفس اليوم

ألا يلعب الأهلي والزمالك في القاهرة في نفس اليوم

ألا تقام مباراتان في اسكندرية في نفس اليوم

اعتبارات الملاعب

ألا تقام أي مباراة لفريق المقاولون العرب أو مصر المقاصة على استاد المقاولون في نفس اليوم، لانهما يتشاركان نفس الملعب وذلك لاستبدال المقاصة استاد السلام بملعب المقاولون في منتصف الموسم.

الارتباطات القارية والأجندة الدولية

أن تُمنح الفرق المشاركة عربيا وإفريقيًا 4 أيام من المباراة للمباراة في حال اللعب خارج مصر، و3 أيام في حالة اللعب داخل مصر.

ألا تقام مباريات في الفترات المحددة للأجندة الدولية بين 23 مارس و31 مارس المقبل.

ورد الفيديو على أكثر الاستفسارات المتداولة عقب إعلان جدول أول 3 جولات من الدور الثاني.

متى يتم تحديد موعد باقي جدول الدوري؟ سيتم إعلان جدول شهر أبريل بموعد أقصاه 15 مارس بعدما يتحدد في 8 مارس المقبل موقف الأندية من نصف نهائي البطولات الإفريقية.

وعن سبب تقديم مباراة الجيش وإنبي وخوضها قبل انطلاق الدور الثاني؟ جميع الفرق ستلعب 3 مباريات في الفترة من 9 مارس وحتى 22، تم تقديم المباراة لـ 5 مارس بدلا من أن يلعب إنبي 11 و14 و17 و20 مارس، حيث تقام مباراتان في القاهرة بتاريخ 21 مارس لا يمكن تقديم أي منهما، وتقام 4 مباريات يوم 22 لا يمكن تأخير أي منهم.

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