رسميا - الإعلان عن جدول الدور الثاني لمباريات الدوري حتى التوقف الدولي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري يوم 9 مارس المقبل.

وكشفت اللجنة عن موعد أول 3 جولات في الدور الثاني بجانب المباريات المؤجلة من الدور الأول وذلك حتى التوقف الدولي المقرر له الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل.

ويلعب طلائع الجيش أمام إنبي يوم 5 مارس في مباراة مقدمة من الجولة 19، لإتاحة وقت لخوض مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 15.

وتقام مباريات الجولة 18 من الاثنين 9 مارس إلى الخميس 12 مارس.

بينما يلعب الأهلي مواجهته المؤجلة أمام إنبي يوم السبت 14 مارس، ويواجه الزمالك فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد 15 من الشهر نفسه.

وتقام مباريات الجولة 19 من الاثنين إلى 16 مارس إلى الخميس 19 من الشهر نفسه.

وأخيرا الجولة 20 تقام في الفترة من الجمعة 20 مارس إلى الأحد 22 من الشهر ذاته.

ويتوقف الدوري المصري من 23 مارس إلى نهاية الشهر بسبب معسكر المنتخب الوطني.

إذ يواجه منتخب مصر منتخب توجو داخل وخارج القاهرة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

مباريات الأهلي:

الأهلي × سموحة (الأربعاء 11 مارس الساعة 7:30 باستاد القاهرة)

الأهلي × إنبي (السبت 14 مارس الساعة 7:30 باستاد القاهرة)

الإنتاج الحربي × الأهلي (الأربعاء 18 مارس الساعة 7:30 باستاد السلام)

الأهلي × أسوان (السبت 21 مارس الساعة 7:30 باستاد القاهرة)

مباريات الزمالك:

الاتحاد × الزمالك (الخميس 12 مارس الساعة 7:30 باستاد المكس)

الزمالك × المصري (الأحد 15 مارس الساعة 7:30 باستاد المكس)

الزمالك × مصر للمقاصة (الخميس 19 مارس الساعة 7:30 باستاد القاهرة)

نادي مصر × الزمالك (الأحد 22 مارس الساعة 7:30 باستاد الكلية الحربية)

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