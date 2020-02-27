مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي

انتشرت أنباء حول توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي على عقود انتقاله إلى بيراميدز بعقد يمتد لثلاث سنوات فما هي الحقيقة؟

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

أجاب مصدر مقرب من إكرامي لـFilGoal.com قائلا: "كل تلك الأنباء غير صحيحة تماما".

وشدد "إكرامي كل تركيزه حاليا منصب مع الأهلي على استكمال المباريات المحلية ومباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "إكرامي لن يحدد أي شيء يخص مستقبله إلا بعد نهاية الموسم الجاري".

وأبدى المصدر اندهاشه من انتشار تلك الأنباء قبل مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز وقال: "هذه فترة هامة للأهلي وفجأة تنتشر تلك الأنباء من أجل زعزعة استقرار الفريق".

مفاجأة في الأهلي

في السياق ذاته أصبحت إمكانية بقاء إكرامي من عدمه في الأهلي متساوية رغم إعلانه الرحيل عن النادي الأحمر في وقت سابق.

وقال المصدر: "هناك جلسة ستجمع إكرامي مع مسؤولي الأهلي خلال شهر مارس المقبل لحسم إمكانية بقائه في صفوف الفريق وعدم رحيله عنه".

وأتم "ارتباطات الأهلي خلال الفترة الأخيرة حالت دون عقد تلك الجلسة لذا سيكون هناك اجتماع مرتقب بين الطرفين لمناقشة إمكانية بقاء الحارس مع الفريق".

جدير بالذكر أن عقد إكرامي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

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