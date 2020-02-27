تريزيجيه: مستعدون وسنقاتل من أجل لقب كأس الرابطة

الخميس، 27 فبراير 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليستر سيتي تريزيجيه

بلهجة تحدي.. أوضح محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا جاهزية فريقه لملاقاة مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين.

ويستعد ملعب ويمبلي لاستضافة نهائي كأس الرابطة بين الفريقين يوم الأحد.

وقال تريزيجيه في رسالة أبرزتها الحسابات الرسمية لناديه على مواقع التواصل الاجتماعي: "مستعدون وسنقاتل من أجل اللقب".

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هذه هي رسالة الدولي المصري قبل نهائي ويمبلي المرتقب.

كان تريزيجيه قد تأهل بأستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة بعدما سجل هدفا قاتلا في شباك ليستر سيتي بإياب نصف النهائي.

هدف مصري خالص بعدما سدد الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية من مواطنه أحمد المحمدي.

وشارك تريزيجيه في 30 مباراة بالموسم الحالي مع فيلا وسجل 4 أهداف وصنع 3.

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