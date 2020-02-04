فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 00:43

كتب : عاطف شادي

تجربة حكم الفيديو في ودية سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة

شهدت مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة الودية التي أقيمت اليوم الإثنين في استاد القاهرة تطبيق نظام تقنية الفيديو "VAR" تمهيدا لإطلاقها بشكل رسمي في الدوري الممتاز.

فمتى يتم تطبيق التقنية رسميا في مصر؟ وكيف سارت التجربة وتدريب الحكام؟ وهل سيتبع الدوري المصري نظام الدوري الإنجليزي أم سيكون مثل بطولات فيفا؟

هذا ما يجيب عليه كل من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وجمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

أخبار متعلقة
تمهيدا لإطلاقها رسميا.. تطبيق الـVAR في ودية سيراميكا وبلدية المحلة فيديو في الجول - طبيب منتخب مصر يشرح أخطر إصابة تهدد اللاعبين فيديو في الجول - طبيب منتخب مصر يجيب: من يتحمل مسؤولية كثرة إصابات اللاعبين

اقرأ أيضا:

قرار من الأهلي بشأن أحداث الهلال

مصير رمضان صبحي أمام بيراميدز

أزمة في فريق اليد بالزمالك

أسوان يفعل ما لم يحدث منذ 1421 يوما

حكم الفيديو في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج 2 ساعة | الدوري المصري
المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان 2 ساعة | الدوري المصري
الثالث على التوالي.. نابولي يُسقط سامبدوريا في متعة الـ6 أهداف 2 ساعة | أوروبا
"أس" توضح كيف يخطط ريال مدريد لاستقدام مبابي 2 ساعة | أوروبا
رئيس استاد القاهرة: إغلاق الملعب بداية من شهر أبريل لصيانته 3 ساعة | الدوري المصري
قرعة إفريقيا – تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي الناري 3 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك