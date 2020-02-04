فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج

شهدت مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة الودية التي أقيمت اليوم الإثنين في استاد القاهرة تطبيق نظام تقنية الفيديو "VAR" تمهيدا لإطلاقها بشكل رسمي في الدوري الممتاز.

فمتى يتم تطبيق التقنية رسميا في مصر؟ وكيف سارت التجربة وتدريب الحكام؟ وهل سيتبع الدوري المصري نظام الدوري الإنجليزي أم سيكون مثل بطولات فيفا؟

هذا ما يجيب عليه كل من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وجمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

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