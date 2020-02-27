موسيماني: برشلونة لم يحقق أرقام الأهلي مع فايلر.. لن نكرر الخماسية

الخميس، 27 فبراير 2020 - 01:08

كتب : FilGoal

موسيماني

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز بقوة فريق الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري ريني فايلر.

وصرح موسيماني عبر قناة إم بي سي مصر "الأهلي فريق كبير، فاز بجميع مبارياته في الدوري هذا الموسم".

وأضاف "لو لم أكن مخطئا، فقد سجل لاعبو الأهلي 45 هدفا واستقبل الفريق 3 أهداف فقط في شباكه، فهذا الرقم لم يحققه حتى برشلونة مما يوضح قوة الأهلي".

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وتابع "لا أعتقد أننا سنكرر نتيجة العام الماضي، الفوز على الأهلي بخمسة أهداف أمر يحدث مرة واحدة في التاريخ".

وأشار المدير الفني لصن داونز "نعاني من إصابة ركائز أساسية، غابت عنا آخر 3 مباريات، ومع ذلك حققنا الانتصارات، الإصابات جزء من كرة القدم، ولن نختلق أعذارا".

وأتم تصريحاته "واجهت العديد من الفرق المصرية، وحققت نتائج جيدة أمام الزمالك والأهلي، لا أعني أننا الفريق الأفضل بل كنا جيدين يوم المباراة، أحترم الأهلي والزمالك كثيرا، فهما فريقان كبيرا".

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