مرتضى لاتحاد الكرة: العقوبات لا قيمة لها.. ما تقومون به يسبب فتنة في مصر

أعرب مرتضى منصور رئيس الزمالك عن غضبه الكبير من العقوبة الموقعة على ناديه بخصم 6 نقاط منه بالإضافة لتغريم 200 ألف جنيه عقب انسحابه من لقاء الأهلي الإثنين الماضي والمؤجل من رابع جولات الدوري.

وقال مرتضى منصور عقب قناة الزمالك التليفزيونية: "عقب لقاء السوبر مع الأهلي وقع اتحاد الكرة عقوبات على شيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور حتى أنا، أقول لهم بناء على أي شيء؟".

وواصل "لا توجد عقوبة أو جريمة إلا بنص قانوني، لذا لا توجد لائحة إلا بموافقة الجمعية العمومية وتنشر في الجريدة الرسمية وكل ذلك لم يحدث".

وشدد "أقولها علنا كل العقوبات الموقعة على الأهلي والزمالك عقب لقاء السوبر لا قيمة لها لأن لائحة الانضباط لم تعرض على الجمعية العمومية ولم تنشر في الجريدة الرسمية".

وأضاف مرتضى غاضبا "يا اتحاد الكرة أنت سببت حالة من الاحتقان في مصر بين الجماهير وذبحت لاعبي فريقي والأهلي كذلك".

وأكمل متسائلا "لماذا يحدث ذلك مع الزمالك الذي شرف مصر بالتتويج بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري السعودي؟".

وتابع "اتحاد الكرة يعلن فجأة عن عقوبات جديدة علينا قبل لقاء مصيري أمام الترجي وتسبب فتنة في مصر، إن كان المسؤولين لا يعرفون قيمة مصر فيجب عليهم ترك منصابهم".

وأتم "حتى العقوبة الموقعة علي كيف توقع عقوبة وأنا لم أحضر المباراة من الأساس؟".

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