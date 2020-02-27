وفاة لاعبة كرة قدم صالات إيرانية بسبب فيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 - 15:09

كتب : FilGoal

كرة قدم صالات

توفيت لاعبة كرة قدم صالات إيرانية بعد إصابتها بفيروس كورونا وفقا لوكالة "ركنا" الإخبارية.

وقال التقرير الذي نشرته الوكالة، إن إلهام شيخي صاحبة الـ23 عاما تم حجزها في المستشفى منذ 10 أيام بسبب إصابتها بالفيروس، وتوفيت بعد ذلك.

ولعبت إلهام شيخي لصفوف منتخب إيران للسيدات لكرة الصالات.

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وتستمر معاناة إيران مع فيروس كورونا ومع اكتشاف المزيد من الحالات في الدولة، إذ أنه وفقا لوزارة الصحة هناك، قد تم اكتشاف أكثر من 245 حالة حتى يوم الخميس مع وفاة 26 حالة.

وتسبب الفيروس في تأجيل الدوري في عدة دول مثل الكويت وكوريا الجنوبية والصين واليابان وغيرها، بالإضافة لإقامة بعض المباريات بدون جمهور في إيطاليا وحتى في الدوري الأوروبي.

وكانت السلطات في مدينة فالنسيا في إسبانيا قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة صحفي إسباني بفيروس كورونا بعد سفره إلى مدينة ميلانو من أجل مباراة فالنسيا وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

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