مينامينو يكشف كيف ساهم لاعب مانشستر يونايتد في انتقاله إلى ليفربول

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

جواو موتينيو - مينامينو - ليفربول - ولفرهامبتون

كشف الياباني تاكومي مينامينو لاعب وسط ليفربول الجديد عن كيفية مساهمة مواطنه شينجي كاجاوا لاعب مانشستر يونايتد السابق في ارتداء الريدز.

مينامينو البالغ 25 عاما انضم لصفوف ليفربول مقابل 7.25 مليون جنيه إسترليني قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي عقب تألقه في دوري أبطال أوروبا.

وقال الياباني لبرنامج الريدز الرسمي: "تحدثت مع مايا يوشيدا في ساوثامبتون لكنني لم اسأل عن ليفربول، أخبرته أنني قد آتي للدوري الإنجليزي ولم أقل مطلقا أنني سانضم إلى ليفربول".

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وتابع "ثم تحدثت إلى شينجي كاجاوا والذي لعب تحت قيادة يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند، لقد تحدث معي كلوب عن كاجاوا والعكس ومن هنا شعرت بأن هناك علاقة جيدة".

وأتم "شينجي قال لي أن كلوب من أفضل مدربي العالم ولهذا أنا هنا أعمل معه ومن ثم أدركت أنه واحد من أفضل المدربين في العالم".

كاجاوا سجل 6 أهداف وصنع 8 في موسمين بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

الياباني خاض 4 مباريات بقميص ليفربول حتى الآن في جميع المسابقات برصيد 221 دقيقة.

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