رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار نادي الزمالك مهزوما أمام الأهلي، بالإضافة لخصم ثلاث نقاط إضافية منه في نهاية الموسم.

أعلن اتحاد الكرة، العقوبة الموقعة على نادي الزمالك على خلفية انسحابه من لقاء الأهلي في بطولة الدوري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.

واعتبر اتحاد الكرة، أن الزمالك خسر اللقاء أمام الأهلي بهدفين اعتباريين مقابل لا شيء.

وقرر اتحاد الكرة أيضا، خصم ثلاث نقاط إضافية من الفريق بنهاية الموسم، مع توقيع غرامة قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

🔴 لانسحابه من المباراة: اعتبار الأهلي فائزا 2-0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك في نهاية الموسم .... 🇪🇬🏆 #EFa #egyptian_premier_league pic.twitter.com/1xgXLkCBRN — EFA.eg (@EFA) February 26, 2020

كان نادي الزمالك قد رفض خوض مباراة الأهلي مساء الإثنين الماضي، فيما أعلن تعذر وصول حافلة الفريق التي كانت تقل بعض من لاعبي فرق الشباب إلى ملعب المباراة.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف في وقت سابق رفضه توقيع أي عقوبة على الفريق، وأنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية ولن توقع أي عقوبة على الفريق.

الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، لكن يملك الزمالك مباراة أقل.

وبعد العقوبة، سيكون الزمالك في رصيده 28 نقطة فقط، ليتراجع إلى المركز الرابع، فيما سيتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن المقاولون العرب في حالة الفوز بالمباراة المؤجلة مع المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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