في غياب هازارد.. اختر تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

يستقبل ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وعاد كل من جاريث بيل ولوكا يوفيتش لقائمة الملكي واستبعد زيدان كل من رودريجو، وبراهيم دياز، وناتشو فيرنانديز، وجيمس رودريجيز، وماريانو دياز.

فيما يبتعد الثنائي إدين هازارد، وماركو أسينسيو للإصابة.

في ظل الخيارات العديدة أمام الفرنسي كيف سيكون شكل الملكي أمام السيتيزينز.

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