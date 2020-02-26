قائمة الترجي - عودة الهوني وظهور مزيان و3 غيابات لمواجهة الزمالك

اختار معين الشعباني المدير الفني لـ الترجي التونسي قائمة تضم 22 لاعبا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وعاد كل من الليبي حمدو الهوني وماهر بالصغير بعدما تعافي الأخير من الإصابة التي ألمت به قبل بداية مباراة حمام الأنف الأخيرة في الدوري التونسي.

ويغيب سامح الدربالي وعبد القادر بدران وطه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة.

فيما انضم الوافد الجديد الجزائري عبد الرحمن مزيان عقب مشاركته أمام حمام الأنف في المواجهة الأخيرة بالدوري التونسي، بعدما تخطى الفحوصات البدنية.

ويحل الترجي ضيفا على الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وتضم قائمة المكشخة الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: معز بن شريفية - رامي الجريدي - صدقي الدبشي

الدفاع: إيهاب المباركي - محمد أمين المسكيني - إلياس الشتي - حسين الربيع - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - محمد علي اليعقوبي - محمد أمين توقاي.

الوسط: فوسيني كوليبالي - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان - عبد الروؤف بن غيت - كوامي بونسو.

الهجوم: بلال بن ساحة - حمدو الهوني - ماهر بالصغير - إبراهيم واتارا - عبد الرحمن مزيان - محمد علي بن حمودة.

وكان الزمالك قد حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي بعد الفوز بنتيجة 3-1.

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