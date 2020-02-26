فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو الذي لا يعترف بالجاذبية الأرضية

يقول المثل الفرنسي: "لا يمكنك الطيران دون أجنحة"، ولذا، فإما أنه مثل كاذب، أو أن كريستيانو رونالدو يمتلك أجنحة خفية تنطلق مع كل عرضية.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

FilGoal.com يقدّم كوميك بوك كريستيانو رونالدو، الهداف الأسطوري في عالم كرة القدم، وحاصد الكرة الذهبية 5 مرات، والفائز بدوري أبطال أوروبا في مثلها.

استمتعوا مع رحلة أسطورية لـ رونالدو، بدايتها معاناة، ونهايتها نصر مظفر، ووفاء للعادات الصحية التي أوصلته هناك.

video:1

اختر التشكيل التاريخي لـ ريال مدريد