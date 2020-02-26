جلسة بين كارتيرون وشيكابالا بسبب أهمية دور القائد

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 18:04

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

عقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" على هامش مران اليوم للحديث عن بعض الأمور الفنية قبل لقاء الترجي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وأكد كارتيرون لشيكابالا على أهمية دوره كقائد للزمالك خلال تلك الفترة وطالبه بشد أزر اللاعبين ومنح التعليمات لزملائه والتأكيد على اعتباره من بين عناصر الجهاز الفني لمنح التعليمات لهم في الملعب.

وشارك شيكابالا في المران بشكل طبيعي استعدادا للقاء الترجي.

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ويستضيف الزمالك منافسه الترجي يوم الجمعة المقبلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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