فيديو في الجول – بيب جوارديولا ورحلة البحث عن مباراة من جانب واحد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 18:51

كتب : أحمد عز الدين

جوارديولا - ميسي

في حضرة الأسطورة جاري كاسباروف، جلس بيب جوارديولا يسترجع مسيرته الأسطورية، ويستكشف جوانبها الخفية تزامنًا مع حركات قطع الشطرنج.

ولأن كرة القدم مثل الشطرنج، لن يقبل جوارديولا إلا أن يفرض أسلوبه على منافسه، لن يرضى سوى بمباراة من جانب واحد، لن يتسامح مع لاعبيه حال عدم استرجاع الكرة بعد ثوانٍ من فقدانها، وسيصب جام غضبه عليهم إن توقفوا عن الركض.

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برشلونة جوارديولا
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