فيديو في الجول – بيب جوارديولا ورحلة البحث عن مباراة من جانب واحد

في حضرة الأسطورة جاري كاسباروف، جلس بيب جوارديولا يسترجع مسيرته الأسطورية، ويستكشف جوانبها الخفية تزامنًا مع حركات قطع الشطرنج.

ولأن كرة القدم مثل الشطرنج، لن يقبل جوارديولا إلا أن يفرض أسلوبه على منافسه، لن يرضى سوى بمباراة من جانب واحد، لن يتسامح مع لاعبيه حال عدم استرجاع الكرة بعد ثوانٍ من فقدانها، وسيصب جام غضبه عليهم إن توقفوا عن الركض.

FilGoal.com يقدّم كوميك بوك عن المسيرة غير العادية لفيلسوف كتالونيا وتلميذ يوان كرويف الوفي.. استمتعوا.

video:1

اختر التشكيل التاريخي لـ برشلونة، هل يتواجد بيب جوارديولا؟