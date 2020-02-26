تذكرتي تعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز قبل 72 ساعة من موعدها

أعلنت شركة "تذكرتي" نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز قبل 72 من موعد اللقاء.

ويستضيف الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء السبت على استاد القاهرة.

وكشفت الشركة المسؤولة عن توزيع التذاكر عن نفادها بالكامل على مستوى جميع الفئات.

وكان الأهلي قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بطرح 30 ألف تذكرة بالتعاون مع شركة تذكرتي لحضور ذلك اللقاء.

ويخوض الأهلي مباراة الإياب يوم 7 مارس المقبل في جنوب إفريقيا.

ويمثل مصر ناديي الأهلي والزمالك في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك أمام الترجي التونسي في السادسة من مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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