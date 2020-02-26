كارتيرون للاعبيه: أنتم رجال.. وبعض الأمور الفنية التي حدثت في السوبر لا أريد تكرارها

وجه باتريس كارتيرون مدرب الزمالك رسالة للاعبيه خلال مران الفريق يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص التي تسنح لهم لتحقيق الفوز.

كارتيرون جمع لاعبيه وتحدث بصوت عال في حضور المترجم قائلا: "أنتم رجال وأريد منكم تنفيذ كل التعليمات الفنية للاستمرار فيما نحن عليه".

وأضاف "هناك بعض الأمور الفنية التي حدثت في مواجهة الأهلي لا أريد تكرارها".

وواصل "العبوا واستغلوا كل الفرص التي تسنح لكم من أجل الفوز".

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

وكان الزمالك قد حصد لقبي السوبر الإفريقي على حساب الترجي بعد الفوز بنتيجة 3-1، والسوبر المصري على حساب الأهلي بعد التعادل سلبيا ليفوز في ركلات الترجيح.

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