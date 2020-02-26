وكيله: النقاز حصل على البطاقة الدولية ويستعد للمشاركة مع فريقه الجديد

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك

أوضح أنيس بن ميم وكيل ومحامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق أن موكله حصل على البطاقة الدولية تمهيدا للمشاركة مع فريقه الجديد.

قبل أيام، أعلن نادي سودوفا بطل ليتوانيا ضم حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الزمالك لمدة 6 أشهر.

وقال ميم في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الأربعاء: "الحمد الله اليوم تم الحصول على بطاقة الانتقال الدولي للاعب حمدي النقاز".

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وأضاف "اللاعب أصبح مؤهلا للعب مع فريقه الجديد".

وكان سودوفا قد توج بلقب الدوري في ليتوانيا في نوفمبر الماضي بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وفسخ حمدي النقاز تعاقده مع ناديا لزمالك من طرف واحد في نهاية نوفمبر الماضي بسبب أزمة مستحقات.

وحقق فريق سودوفا لقب الدوري 3 مرات وهم أخر ثلاث سنوات بالإضافة لثلاثة ألقاب لكأس ليتوانيا ومثلهم للسوبر.

ويستعد سودوفا لخوض مباراة السوبر الليتواني في افتتاح الموسم الجديد يوم 29 من شهر فبراير الجاري.

ويبلغ النقاز من العمر 27 عاما وسبق له اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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