بمشاركة حجازي.. فوز جديد لـ وست بروميتش يقربه من الدوري الإنجليزي

شارك أحمد حجازي في فوز فريقه وست بروميتش بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 35 من دوري الدرجة الثانية بإنجلترا "التشامبيونشيب".

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وخاض حجازي المباراة كاملة حتى نهايتها في خطوة جديدة لفريقه نحو التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع وست بروميتش رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه و10 نقاط عن نوتنجهام صاحب المركز الثالث.

وسجل روبسون كانو الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف ليفرمور الهدف الثاني في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الإنجليزي بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس مباريات تأهيلية ليتأهل فريق وحيد.

وأقيمت حتى الآن 35 جولة من مباريات التشامبيونشيب ويتبقى 11 جولة على النهاية.

ويحتاج وست بروميتش إلى 24 نقطة من 33 ممكنة ليضمن رسميا تأهله إلى البريميرليج.

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