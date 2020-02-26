مؤتمر ساري: دوري الأبطال حلم.. ولدي يوفنتوس مشروع 3 سنوات

تحدث ماوريسو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس على تأثير فيروس كورونا على كرة القدم ومشروع الـ 3 سنوات للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

ساري قال في المؤتمر الصحفي عن الفارق بين إيطاليا وفرنسا في التعامل مع فيروس كورونا: "إنها مشكلة أوروبية وعالمية وليست إيطالية، في إيطاليا قمنا بـ 3500 فحص وكانت هناك نتائج عديدة إيجابية، وفي فرنسا أجروا 300 فحص والنتائج كانت إيجابية بشكل أقل، إذا وصلوا لنفس العدد من الفحوصات قد تظهر مزيد من النتائج الإيجابية أخرى أيضا، لذلك فأن لجماهيرنا الحق في التواجد".

وتطرق للحديث عن إمكانية الفوز بلقب دوري أبطال مواصلا "أشعر بمسؤولية أكبر لتحقيق النتائج في إيطاليا، لكن هناك أندية بها قدرات أكثر بكثير من يوفنتوس، نحن في مجموعة من حوالي 10-12 الذين يمكنهم أن يحلموا بالكأس".

وتابع "في الوقت الحالي من الصعب للغاية للأندية الإيطالي لملاحقة أحلامها، لأننا كنا في القمة منذ 20 عاما لكن الأمور اختلفت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة".

وأضاف "لا يمكن تقليل الحلم، إذا طاردته ووصلت له فهذه نشوة، بينما إذا لم تحقق ذلك، فقد كانت رحلة رائعة".

وأكمل عن مستقبله "لا أعرف على ماذا يعتمد مستقبلي، لكن رئيس النادي أشار إلى مشروع 3 سنوات ولدي إيمان فيما قاله وهو ما يُظهر الأمر بوضوح".

فيما كشف الإيطالي خطورة أولمبيك ليون قبل المواجهة "ليون فريق خطير وعيبه الوحيد حتى الآن هو عدم الاستمرارية، لديهم القوة البدنية وسرعة مثيرة للإعجاب. لقد كان من المحتم أن يصلوا إلى هذه المرحلة من دوري الأبطال وأننا نحتاج إلى أداء رائع لتحقيق النتيجة ضدهم".

وأشاد بتالق كريستيانو رونالدو مؤخرا "في آخر 11 مباراة سجل 15-16 هدفا وهو من يحدد سرعة الأخرين ويمر بفترة جيدة، عندما يكون لديه الشغف والسرعة يجلب هذا في التدريبات وهذا يعني الكثير لزملائه".

وأتم عن مستوى أدريان رابيو "لا تنسوا أن ميشيل بلاتيني عاني في إيطاليا في أول 3 أشهر لذلك هذا طبيعي لرابيو، تطور في الأسابيع الأخيرة وهذا بسبب المشاركة بشكل مستمر وننتظر منه المزيد".

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