مباراة ودية باستاد الإسماعيلية لتجربة تقنية الفيديو

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 21:51

كتب : ياسر الشريف

استاد الإسماعيلية الرياضي

تقام غدا الأربعاء مباراة ودية باستاد الإسماعيلية تحت إشراف اتحاد كرة القدم المصري لتجربة تقنية الفيديو VAR على الصعيد المحلي.

ويستضيف استاد الإسماعيلية مباراة بين فريقين من الناشئين من أجل اعتماد تقنية الفيديو.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تطبيق تقنية الفيديو اعتبارا من منافسات الدور الثاني للمسابقة.

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ويفتتح الإسماعيلي أولى مبارياته في الدور الثاني من الدوري المصري بمواجهة الجونة.

وسبق لاستاد الإسماعيلية تطبيق تقنية الفيديو في لقاء الفريق الأخير أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 17 جولة.

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