فيروس كورونا - أسوشيتد برس: حسم مصير الأولمبياد خلال 3 أشهر

صارت دورة الألعاب الأولمبية 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو، على المحك، بعد تفشي وباء فيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم.

ديك باوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية صرّح لوكالة أسوشيتد برس أن حال تعذر إقامة الأولمبياد في الصيف، فسيكون "الإلغاء هو الحل الأقرب من التأجيل أو نقل مكان تنظيمها".

وأوضح باوند عضو اللجنة الأولمبية منذ 1978، وأقدم أعضائها، أن هناك حسم مصير الأولمبياد "سيكون في ظرف 3 أشهر، أو شهرين".

وأشار إلى أن اللجنة ستسند على نصائح منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، حتى تتخذ قرارها النهائي.

وأكمل باوند: "لا يمكن تأجيل حدث بحجم الأولمبياد بسهولة، فهناك الكثير من العوامل المرتبطة به والكثير من البلدان المشاركة والمواسم التنافسية، والمواسم التلفزيونية، لا يمكنك أن تقول: "سنلعبها في أكتوبر" بكل بساطة".

وشدد: "نقلها إلى مدينة أخرى صعب للغاية لأن أماكن قليلة في العالم قادرة على الاستعداد الكامل في وقتٍ قصير كهذا".

وتقام الأولمبياد الحديثة بانتظام منذ عام 1896، ولم يتم إلغائها سوى 3 مرات فقط.

الأولى عام 1916 بسبب الحرب العالمية الثانية، ثم نسختي 1940، و1944 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وحال عجز اليابان عن استضافة أولمبياد 2020، فستكون المرة الثانية التي تفقد فيها هذه الفرصة، بعد نسخة 1940 التي كان مقررا إقامتها في طوكيو أيضا.

وأقيمت نسخة 2016 في ريو دي جانيرو، رغم تفشي وباء فيروس زيكا في البرازيل.

وتفشى وباء كورونا في الصين قبل حاول شهرين، وأصاب ما يزيد عن 80 ألف شخص حول العالم، وتسبب في موت 2700 ضحية، أغلبهم في الصين.

الوباء طال مناطق متفرقة في العالم، خصوصا في كوريا الجنوبية، والشرق الأوسط، وأوروبا، فيما أعلنت اليابان عن موت 4 حالات.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو يوم 24 يوليو المقبل، وتستمر حتى 9 أغسطس.

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