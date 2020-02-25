ديلي ميل: يونايتد يراقب أفضل لاعب في كندا

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المهاجم جوناثان دافيد لاعب جنت البلجيكي تحت المراقبة في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يراقب المهاجم الكندي الذي يقدم مستوى مميز مع ناديه البلجيكي.

تألق جوناثان دافيد مع جنت هذا الموسم وتسجيله 22 هدفا جذب له أنظار العديد من الأندية، وحاول نادي بورتو البرتغالي التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

إلا أن نادي جنت رفض العرض.

لذلك وضع نادي مانشستر يونايتد اللاعب الكندي تحت المراقبة لتقييم مستواه بنهاية الموسم ومعرفة إذا ما كان سيدخل في مفاوضات لضمه أم لا.

جوناثان دافيد البالغ من العمر 20 عاما حصل على لقب أفضل لاعب في كندا لعام 2019 الماضي.

ويجيد اللاعب الكندي اللعب في مركز المهاجم الصريح ولاعب الوسط المهاجم.

وظهر أيضا بمستوى جيد أمام ليفربول في مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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