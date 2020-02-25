ديلي ميل: يونايتد يراقب أفضل لاعب في كندا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

جوناثان دافيد

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المهاجم جوناثان دافيد لاعب جنت البلجيكي تحت المراقبة في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يراقب المهاجم الكندي الذي يقدم مستوى مميز مع ناديه البلجيكي.

تألق جوناثان دافيد مع جنت هذا الموسم وتسجيله 22 هدفا جذب له أنظار العديد من الأندية، وحاول نادي بورتو البرتغالي التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة
مؤتمر راموس: عقوبة بسبب تصريحاتي؟ نحن في بلد ديموقراطي وودوارد: ضم فيرنانديز يوضح إن يونايتد يسير على الطريق الصحيح رغم ربطنا بـ111 لاعبا كالتشيو ميركاتو: إنتر يحدد بديل لاوتارو من الدوري الإنجليزي

إلا أن نادي جنت رفض العرض.

لذلك وضع نادي مانشستر يونايتد اللاعب الكندي تحت المراقبة لتقييم مستواه بنهاية الموسم ومعرفة إذا ما كان سيدخل في مفاوضات لضمه أم لا.

جوناثان دافيد البالغ من العمر 20 عاما حصل على لقب أفضل لاعب في كندا لعام 2019 الماضي.

ويجيد اللاعب الكندي اللعب في مركز المهاجم الصريح ولاعب الوسط المهاجم.

وظهر أيضا بمستوى جيد أمام ليفربول في مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

اقرأ أيضا:

صن داونز: فرق شمال إفريقيا تتفوق علينا

لاعب سيتي: ابنتي تتهكم عليّ بأغنية صلاح

بين "السريالية" و"الفوضى".. كيف وصف العالم ما حدث في قمة الأهلي والزمالك

فان دايك يتغزل في محمد صلاح

أسطورة ليفربول: صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي

جوناثان دافيد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر ليلة الأبطال - نابولي ضد برشلونة دقيقة | أوروبا
مؤتمر سيلفا: لست نادما على عدم اللعب لـ ريال مدريد.. وأريد راموس في سيتي 4 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - الزمالك يتخطى السيب العماني ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية 8 دقيقة | رياضات أخرى
حوار - النني: أخذت وقتا لأفهم أزمة الدوري الأوروبي .. والفارق بين الدوري الإنجليزي والتركي ليس كبيرا 35 دقيقة | المحترفون
تشكيل برشلونة – أومتيتي أساسي.. ورباعي وسط أمام نابولي 36 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – بايرن بالقوة الضاربة.. وجيرو أساسي في تشيلسي 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك