وودوارد: ضم فيرنانديز يوضح إن يونايتد يسير على الطريق الصحيح رغم ربطنا بـ111 لاعبا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 19:45

كتب : FilGoal

وودوارد

يؤمن إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد أن فريقه يسير على الطريق الصحيح بعدما ضم برونو فيرنانديز في الانتقالات الشتوية الماضية مع إثراء الأكاديمية بالعديد من اللاعبين الشباب خلال السنوات الأخيرة.

وتحدث وودوارد في اجتماعه مع المستثمرين قائلا: "رغم ربطنا بضم 111 خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة فإننا قمنا بضم لاعب واحد فقط هو برونو فيرنانديز ما يشير إلى أننا نريد ضم لاعبين من أصحاب الخبرات إلى مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب وخريجي الأكاديمية".

وشدد "سنواصل العمل طبقا للخطة الموضوعة ونلتزم بها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة".

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وأضاف وودوارد في حديثه "بالإضافة لتدعيم الفريق الأول نحن عملنا على ضم العديد من اللاعبين الشباب للأكاديمية خلال السنة الأخيرة ما يشير إلى أننا نرغب في إحضار أفضل المواهب للفريق".

وأكمل "حتى الآن فإن خريجي الأكاديمية شاركوا في ثلث دقائق لعبنا خلال الموسم الجاري وساهموا في أكثر من نصف أهدافنا وهذا يوضح إن الأكاديمية أكثر الأكاديميات إنتاجية في أوروبا".

وأتم وودوارد "هذه ميزة تنافسية هامة بالنسبة لنا وتمثل عائدا مميزا لنا في الاستثمار الإضافي الذي قمنا بضخه في الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة".

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