مدرب الإسماعيلي: اللعب بدون جمهور مثل مهرجانات الاعتزال

فسر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي تراجع نتائج الفريق محليا بسبب خوضه المباريات بدون جماهير.

قال سعفان عبر البرنامج الإذاعي وان تو "الإسماعيلي يقدم أداء مميزا ونتائج قوية بفضل الحضور الجماهيري، لقد وصلنا لنصف نهائي البطولة العربية، وتنتظرنا مباراة الإياب ضد الرجاء المغربي فهو فريق مميز واللعب وسط جماهيره مهمة صعبة".

وأضاف "اللعب بدون جمهور أمر دمه ثقيل، فهو يشبه مهرجانات اعتزال اللاعبين".

وأوضح "لا نسير بشكل جيد في الدوري وخرجنا من الكأس، لكن يفصلنا 6 نقاط فقط عن المربع الذهبي".

وأشار "قدمنا أمام بيراميدز واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، أهدرنا 7 انفرادات، والمهدي سليمان كان موفقا، ولكن هذه كرة القدم، ومدرب بيراميدز أشاد بنا بعد اللقاء".

ولفت "كما فقدنا نقاط 4 مباريات بسبب أخطاء تحكيمية أمام المصري وإنبي وطنطا وحرس الحدود، بينما لم يحالفنا التوفيق في مباريات أخرى".

وأتم سعفان الصغير تصريحاته بالحديث عن إلغاء القمة 119 بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين، قائلا "المشهد كان مؤسفا".

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