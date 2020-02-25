كلوب: لم أتوقع أن تسير الأمور معنا بهذا الشكل

لم يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن تسير الأمور مع فريقه هذا الموسم بهذه السلاسة، فالفريق يقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ويحاول الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أمام وست هام ظهر الفريق والجماهير ككيان واحد، وهذا يثير إعجابي كثيرًا. لقد كانت ليلة رائعة".

وأضاف "هل كنت أتمنى مركزا أفضل قبل المباريات الـ 11 الأخيرة؟ بالطبع لا، وأستطيع القول أنني لم أتوقع أن تسير الأمور معنا بهذا الشكل".

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.

وشدد "جميع المباريات المتبقية لنا ستكون صعبة أيضًا، ونحن نحترم ونقدر كل المنافسين. علينا أن نكون مستعدين لكل اختبار صعب ينتظرنا في المرحلة المقبلة".

عن معادلة سجل انتصارات الفريق المتتالية على أرضه (21 مباراة) وسجل الانتصارات المتتالية لفريق واحد في الدوري الإنجليزي (18 مباراة)، أوضح "قبل ثلاث أو أربع سنوات، قلت أننا نريد كتابة تاريخ جديد لأنفسنا".

وأردف الألماني "نحن نحقق أرقامًا استثنائية، وهذا أمر رائع، ولكننا لا نركز على هذه الأمور كثيرًا. لقد تحدثنا من قبل عن المباريات الرائعة والجميلة والمباريات الصعبة والعصيبة أيضًا، وعندما نحقق الفوز في جميع المباريات بمختلف ظروفها، فهذا يقودنا إلى تحقيق هذه الأرقام".

وأتم "لقد رأينا جميعًا كيف كان اللاعبون مستعدون للقتال حتى النهاية أمام وست هام، وطالما هذا هو الحال، فلا يجب أن يشعر أحد بالقلق، ولكن هذا لا ينفي ضرورة قيامنا بعمل كبير لمواصلة تحقيق الانتصارات".

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